Посол Антонов анонсировал встречу с представителями госдепартамента США

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что в пятницу, 23 августа, встретится с представителями Госдепартамента США. Об этом пишет РИА Новости.
Дипломат отметил, что недавно также состоялась встреча с коллегами из Белого дома. По словам посла, контакты с американской стороной носят эпизодический характер, а очные встречи с сотрудниками посольства бойкотируются.
Антонов пояснил, что если встречи происходят, то в большинстве своем для того, чтобы политики Соединенных Штатов смогли вручить Москве очередной демарш и отчитаться об этом перед своими властями.
Ранее Антонов сообщил, что обмен заключенными между Россией и странами Североатлантического альянса, рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия Вашингтона и Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Антонов пояснил, что если встречи происходят, то в большинстве своем для того, чтобы политики Соединенных Штатов смогли вручить Москве очередной демарш и отчитаться об этом перед своими властями.
Ранее Антонов сообщил, что обмен заключенными между Россией и странами Североатлантического альянса, рассматривается американцами как изолированный эпизод взаимодействия Вашингтона и Москвы. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова