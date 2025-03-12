Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы

Михаил Саакашвили (Фото: РИА Новости/Игорь Маслов)
Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Михаила Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает Mtavari.
По данным обвинения, с 2014 года Саакашвили на госсредства покупал одежду, оплачивал сыну учёбу и делал косметические процедуры. Уточняется, что в срок наказания зачтут период лишения свободы с 1 октября 2021. Согласно информации источника, бывшему грузинскому политику запретили занимать должности на государственной службе в течение трех лет.
Суд также признал виновным экс-главу службы госохраны Темура Джанашию. Отмечается, что ему назначен штраф в размере 300 тыс лари (108 тыс долларов).
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Суд также признал виновным экс-главу службы госохраны Темура Джанашию. Отмечается, что ему назначен штраф в размере 300 тыс лари (108 тыс долларов).
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Екатерина Коршунова