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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили приговорили к 9 годам тюрьмы

Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы по делу о госрастрате
Михаил Саакашвили (Фото: РИА Новости/Игорь Маслов)

Михаил Саакашвили (Фото: РИА Новости/Игорь Маслов)

Тбилисский городской суд приговорил экс-президента Михаила Саакашвили по делу о растрате госсредств к девяти годам тюрьмы. Об этом сообщает Mtavari.
По данным обвинения, с 2014 года Саакашвили на госсредства покупал одежду, оплачивал сыну учёбу и делал косметические процедуры. Уточняется, что в срок наказания зачтут период лишения свободы с 1 октября 2021. Согласно информации источника, бывшему грузинскому политику запретили занимать должности на государственной службе в течение трех лет.

Суд также признал виновным экс-главу службы госохраны Темура Джанашию. Отмечается, что ему назначен штраф в размере 300 тыс лари (108 тыс долларов).

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