Саакашвили призвал к массовым протестам в Грузии из-за парламентских выборов

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал начать массовые протесты из-за поражения оппозиции на парламентских выборах. Об этом он заявил на своей странице в соцсетях. По его мнению, «никто не должен войти в парламент».
«Конечно, никто не должен входить в парламент! Сейчас не время посыпать голову пеплом и переживать о том, что нас обманули. Сейчас время для массовых протестов. Мы должны показать миру, что мы боремся за свободу и мы люди, которые не потерпят несправедливости. Мы не можем терять ни минуты», — написал он.Ранее лидер созданной Саакашвили партии «Единство — национальное движение» Тинатин Бокучава отказалась участвовать в работе парламента из-за результатов выборов, а другая партия оппозиции «Коалиция за перемены» отвергла депутатские мандаты и финансирование из госбюджета. Еще одна политическая сила «Гахария за Грузию» обратились к своим сторонникам, чтобы те придерживались «разумных форм протеста».
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