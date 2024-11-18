Экс-охранника Сакаашвили подозревают в преступлениях на территории Курской области

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Следственный комитет заподозрил бывшего телохранителя экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Михаила Батурина в терактах в Курской области.
«Следствием установлено, что Батурин длительное время занимается обучением наемников и лично принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Российской Федерации», — объявили в Следственном комитете Российской Федерации.
По информации ведомства, в сентябре Михаил Батурин и иные наемники совместно с войсками Украины незаконным путём прошли границу Российской Федерации. При себе они имели оружие, военную технику и вторглись в Курскую область, где совершали преступления против мирного населения.
Следователи пытаются установить местонахождение Батурина и иных соучастников преступления. Сотрудники будут выяснять все обстоятельства произошедшего.
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Ольга Енгалычева