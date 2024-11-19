Экс-солиста группы «На-На» Левкина похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Бывшего солиста группы «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище. Об этом информирует РИА Новости.
Церемонию посетили участники группы «На-На» Вячеслав Жеребкин, Михаил Игонин и Владимир Политов. На прощании также появились певица Марина Хлебникова, музыканты Кай Метов, Денис Майданов и другие. Однако среди присутствующих не был замечен основатель и руководитель группы «На-На» Бари Алибасов.
В последний путь Левкина проводили аплодисментами.
Напомним, Владимир Левкин ушел из жизни в воскресенье, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы. Причиной смерти бывшего солиста группы «На-на» стало онкологическое заболевание. У Левкина был рак лимфатической системы.
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Названа причина смерти бывшего солиста группы «На-на» Владимира Лёвкина
В последний путь Левкина проводили аплодисментами.
Напомним, Владимир Левкин ушел из жизни в воскресенье, 17 ноября, в реанимации Боткинской больницы. Причиной смерти бывшего солиста группы «На-на» стало онкологическое заболевание. У Левкина был рак лимфатической системы.
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Названа причина смерти бывшего солиста группы «На-на» Владимира Лёвкина
Екатерина Коршунова