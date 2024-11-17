Названа причина смерти бывшего солиста группы «На-на» Владимира Лёвкина

Владимир Лёвкин с женой и дочерью (Фото: riamediabank.ru/Кирилл Каллиников)
Лёвкин боролся с болезнью более 20 лет, сообщает телеграм-канал Mash. Рак лимфатической системы четвёртой стадии у него обнаружили в 2003 году. А группу «На-на» он покинул ещё в 90-х годах. В золотой состав музыкального коллектива, который Барри Алибасов собрал к 1991-му году, кроме него, Входили Владимир Асимов, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин.
После успешного лечения произошла ремиссия. Однако несколько лет назад болезнь вернулась. Несмотря на это, Лёвкин продолжал выступать. Ещё 1 ноября он давал сольный концерт, а на публике вместе с женой и дочкой певец в последний раз появился 9 ноября на юбилейном вечере Александры Пахмутовой. Сегодня утром Владимир Лёвкин скончался в больнице.
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