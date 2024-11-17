Конфликт с Алибасовым, 20 лет борьбы с раком, измена жены: умер кумир молодежи 90-х из группы «На-На» Владимир Левкин

Владимир Левкин (фото: riamediabank.ru/Екатерина Чеснокова)
Детство и юность
Владимир Левкин родился 6 июня 1967 года в Москве. Практически сразу после его рождения семья уехала в Германию, в город Потсдам, где он и провел детство. Первой школой Владимира стала музыкальная, в которой он начал учиться играть на баяне, и лишь после поступил в общеобразовательную.
Спустя некоторое время семья Левкиных вернулась в Москву. Отучившись четыре года игре на баяне, он стал уделять внимание гитаре. В школьные годы он даже основал с друзьями группу «Ртутное озеро».
После школы Левкин поступил в Московский энергетический институт, однако, не успев его окончить, попал в армию. Служа Родине, Владимир не забыл о своем призвании, и играл на гитаре в армейском ансамбле «Горизонт».
По возвращении из армии Левкин не стал восстанавливаться в МЭИ. Какое-то время он искал подходящий музыкальный коллектив, однако не добился успеха и поступил в РАМ имени Гнесиных.
Карьера в «На-На» и многолетний конфликт с Алибасовым
Во время учебы в «Гнесинке» Владимир посещал различные конкурсы и кастинги. На одном из таких мероприятий он познакомился с Бари Алибасовым, который проводил пробы в группу «На-На». Музыкальный продюсер сразу разглядел в нем талант.
Левкин не мог поверить, что его зачислят в состав. Однако в 1989 году он стал частью легендарной группы «На-На».
С солистом в лице Владимира Левкина группа набрала невероятную популярность. «На-На» получила множество музыкальных премий, а их песни то и дело возглавляли рейтинги российских музыкальных хит-парадов.
Фото: istockphoto.com/ru/Cesare Ferrari
К концу 90-х Владимир начал понимать, что популярность группы пошла на спад и в 2000 году он ушел в группу Kedbl.
Как пишет Mash, Бари Алибасов так и не смог простить музыканта за его уход из «На-На», ведь никто так не разрывал стадионы, как Левкин. По его словам, последний раз они общались за 10 лет до смерти артиста.
В Kedbl Владимир Левкин стал не только музыкантом, но также продюсером и менеджером коллектива. При нем группа выпустила два альбома — «Floмастер» и «Zапанки».
Однако в 2003 году карьеру Владимира на некоторое время прервала тяжелая болезнь — рак лимфатической системы четвертой стадии. Однако он смог одолеть недуг. С 2006 года он начал строить сольную карьеру, получал высокие должности и участвовал в различных шоу.
Личная жизнь
Семейную жизнь Владимир Левкин начал познавать с ранней молодости. Первой его любовью и женой стала девушка Марина. Они женились в 1992 году, а спустя год у них родилась дочка Виктория. Спустя пять лет совместной жизни пара развелась.
За первым браком практически сразу последовал второй. В 1998 году он женился на Оксане Олешко, бывшей солистке популярной группы Hi-Fi, которая в то время работала в коллективе «На-на». После семи лет распался и этот брак, как говорил Левкин, из-за измены жены.
Неудачным оказался и третий брак — с моделью Алисой Яровской. Пара прожила вместе с 2004 по 2010 год.
Четвертой и последней супругой Владимира Левкина стала кастинг-директор Марина Ичетовкина (Маруся). Они поженились в 2012 году, тогда же она родила музыканту дочь Нику. С того момента в семейной жизни Левкина все наладилось.
Болезнь и смерть
Первый неожиданный удар болезнь нанесла в 2003 году, тогда неожиданная пропажа звезды наделала много шума. В борьбе с раком лимфатической системы четвертой стадии Левкин прошел через девять процедур химиотерапии и перенес сложную операцию. Болезнь отступила.
Однако спустя 10 лет онкологическое заболевание вернулось. Тогда Левкин опять прошел курс химиотерапии, а после ему сделали пересадку костного мозга. Рак вновь был побежден.
Накануне, 16 ноября, Владимир Левкин попал в больницу. Сегодня утром артист скончался.
Случившееся стало неожиданном ударом для семьи и фанатов музыканта. В субботу, 23 ноября у него был запланирован совместны с женой концерт в усадьбе Бушарино в Подмосковье.
«Лети, мое солнышко», — прокомментировала смерть жена артиста Маруся в своих соцсетях.
Информация о причинах смерти разнится: некоторые СМИ пишут о пневмонии, другие о возвращении рака лимфатической системы. Однако окончательные результаты станут известны после медицинского заключения, которое получат родственники.
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