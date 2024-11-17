Конфликт с Алибасовым, 20 лет борьбы с раком, измена жены: умер кумир молодежи 90-х из группы «На-На» Владимир Левкин

Никто не застрахован от страшных событий в жизни, будь это катастрофа или природный катаклизм. На долю некоторых выпадают такие испытания, что с трудом понимаешь, как им вообще удалось остаться в живых? В материале «Радио 1» истории о том, как звезды были на волоске от смерти.