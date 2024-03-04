Экс-советник президента Клименко рассказал о будущем Рунета

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Российские власти вряд ли собираются полностью блокировать доступ к «Википедии». Об этом в беседе с Pravda.Ru сообщил бывший советник президента России по вопросам интернета, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко.
Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин допустил, что в России ограничат доступ к «Википедии» после опубликованной там статьи о VPN, который запрещено популяризировать с 1 марта.
Клименко подчеркнул, что на сайте, помимо VPN, есть и другие статьи на запрещённые темы. Однако в настоящее время альтернативы электронной библиотеке в России нет.
Собеседник издания Pravda.Ru подчеркнул, что в настоящее время крайне сложно добиться эффективности интернет-цензуры. Дело в том, что при блокировке сайтов, они плавно перетекают в YouTube. Если заблокируют его, то все пользователи перейдут в Telegram, а оттуда ещё куда-нибудь, и так далее.
Также Клименко исключил полную изоляцию российского сегмента интернета, как это, например, происходит в Северной Корее. Он подчеркнул, что власти, скорее, стремятся к подобию китайского интернета, который делает упор на собственные сайты и приложения, но не ограничивает доступ и к мировой сети.
Специалист подытожил, что Россия сейчас находится в ситуации, при которой имеются доводы как для блокировки сайтов, так и для того, чтобы отказаться от этого. Таким образом, интересы и задачи внутренней политики России разнятся с желаниями Роскомнадзора.
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Клименко подчеркнул, что на сайте, помимо VPN, есть и другие статьи на запрещённые темы. Однако в настоящее время альтернативы электронной библиотеке в России нет.
Также Клименко исключил полную изоляцию российского сегмента интернета, как это, например, происходит в Северной Корее. Он подчеркнул, что власти, скорее, стремятся к подобию китайского интернета, который делает упор на собственные сайты и приложения, но не ограничивает доступ и к мировой сети.
Специалист подытожил, что Россия сейчас находится в ситуации, при которой имеются доводы как для блокировки сайтов, так и для того, чтобы отказаться от этого. Таким образом, интересы и задачи внутренней политики России разнятся с желаниями Роскомнадзора.
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Анастасия Чинкова