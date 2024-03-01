В России вступил в силу запрет на распространение VPN-сервисов

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1 марта в России вступил в силу закон, запрещающий распространение VPN-сервисов, сообщает Роскомнадзор.
Отмечается, что структура будет ограничивать доступ к материалам, которые рекламируют сервисы для обхода блокировок. Роскомнадзор напомнил, что работа данных сервисов в России запрещена.
Также ведомство отметило, что к подобным сервисам относятся программы, которые не ограничивают доступ к запрещенному в России контенту.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор планирует провести проверку приложения Duolingo на предмет пропаганды ЛГБТ*.
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Также ведомство отметило, что к подобным сервисам относятся программы, которые не ограничивают доступ к запрещенному в России контенту.
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В Кремле прокомментировали слухи о запрете VPN-сервисов в России
*движение признано экстремистским в России
Александр Климов