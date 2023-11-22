Экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене

Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова обвинили в госизмене за то, что он принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.