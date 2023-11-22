Экс-тренера сборной Дагестана по кикбоксингу обвинили в госизмене

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Бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова обвинили в госизмене за то, что он принимает участие в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.
«В отношении Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена) за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в ходе СВО», - говорится в сообщении.
Ахмедов с 2017 года проживает на Украине, однако от российского паспорта и семьи, которая находится в России, не отказался.
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