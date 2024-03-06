Эксперт гильдии риэлторов Панова оценила продление программы семейной ипотеки

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«Это не может не радовать, потому что с введением изменений всё большее количество семей с детьми могут воспользоваться программой льготной ипотеки», — сказала она.
Оксана Панова назвала программу «Семейная ипотека» очень лояльной. Например, для первоначального взноса по ней можно использовать материнский капитал. Семья не обязательно должна покупать квартиру в новостройках. Кредитные деньги можно использовать для постройки дома.
К минусам программы представитель гильдии риэлторов отнесла то, что воспользоваться ей могут только родители, дети которых родились с 01.01.2018 года по 31.12.2023 года. Есть случаи, когда в семьях воспитываются четверо несовершеннолетних детей, но они не могут воспользоваться семейной ипотекой, так как не подпадают под означенные условия. Оксана Панова уверена, что в разрабатываемом новом постановлении, касающемся программы «Семейная ипотека», этот момент будет учтён и некая несправедливость в отношении детей, родившихся, например, в 2024 году, будет устранена. В наступившем Году Семьи очень важно поддерживать семьи с детьми, чтобы они могли жить в комфортных условиях, заключила эксперт.
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