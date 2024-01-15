В Московской области реализуется программа «Обеспечение жильем молодых семей»

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
«В Подмосковье продолжается реализация государственной программы «Жилище». В городском округе Шатуре обладателями сертификата на улучшение жилищных условий стали десять семей, среди которых одна многодетная. Теперь они смогут приобрести дом или квартиру», — отметили в министерстве.
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