Эксперт гильдии риэлторов Панова рассказала об использовании «комбо-ипотеки»

Прямую линию, посвящённую вопросам аттестации экскурсоводов и гидов-переводчиков в Московской области, проведёт 14 марта начальник управления контроля и аттестации в сфере туризма Министерства культуры и туризма региона Михаил Алексеев, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе прямой линии будут освещены вопросы о том, как подать заявление на аттестацию экскурсовода (гида) или гида-переводчика, а также как проходит квалификационный экзамен», — отмечается в сообщении.



Планируется затронуть и многие другие темы, связанные с этой сферой. Задать свой вопрос для прямой линии с Михаилом Алексеевым можно уже сейчас, авторизировавшись на портале госуслуг и перейдя по ссылке. Приём вопросов завершится 13 марта.



Прямая линия начнётся в полдень.



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