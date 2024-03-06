Эксперт гильдии риэлторов Панова рассказала об использовании «комбо-ипотеки»

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Она пояснила, что такой вариант может заинтересовать семьи, которые, сообразно своим доходам, могут себе позволить приобрести квартиру дороже лимита, предлагаемого по условиям льготной программы. Например, в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти это 12 миллионов рублей, в регионах — шесть миллионов, напомнила специалист.
Оксана Панова подчеркнула, что при использовании комбо-ипотеки очень важно тщательно и взвешенно оценить все условия кредитования в разных банках и то, каким образом они начисляют и взимают проценты. Одна финансово-кредитная организация может, например, удерживать средневзвешенный процент от общей суммы. Другой банк будет брать проценты отдельно по льготному и коммерческому кредиту. Следует верно рассчитать наиболее удобные для себя и выгодные условия, заключила эксперт.
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