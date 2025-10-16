Эксперт назвал главный недостаток сверхдешёвых автомобильных шин

16 октября 2025, 12:59

Автоэксперт Попов: дешевая резина может начать крошиться уже через 10 тыс. км

Фото: istockphoto / Anna Reshetnikova

Чрезмерно дешевые шины могут начать разрушаться и крошиться уже после 10 тысяч километров пробега. Об этом в беседе с изданием «Татар-информ» заявил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.