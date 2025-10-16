Эксперт назвал главный недостаток сверхдешёвых автомобильных шин
Чрезмерно дешевые шины могут начать разрушаться и крошиться уже после 10 тысяч километров пробега. Об этом в беседе с изданием «Татар-информ» заявил автоэксперт, член рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов.
Специалист пояснил, что причиной быстрого износа часто становится использование некачественных материалов. Он отметил, что некоторые производители сверхдешевой резины, пытаясь сэкономить, заменяют каучук большим количеством сажи. Это приводит к ускоренному разрушению протектора — буквально через указанный пробег шина приходит в негодность.
Вместе с тем, Попов отметил, что при выборе шин не всегда стоит ориентироваться только на высокую цену. Он заявил, что для обычного водителя, не участвующего в автомобильных гонках, разница в качестве между бюджетной и дорогой резиной, часто будет практически незаметна. Эксперт резюмировал, что во многих случаях высокая стоимость обусловлена лишь раскрученностью бренда. По его словам, на рынке существует множество производителей, в том числе и малоизвестных, которые предлагают по-настоящему качественные и надежные шины.
