В России начали разбавлять бензин ради удержания цен
На российских автозаправках участились случаи разбавления бензина, что привело к росту числа поломок автомобилей. Об этом сообщил НСН глава Союза автосервисов России Юрий Валько.
По словам эксперта, производители топлива пытаются сдерживать рост цен, снижая качество продукции.
«Производители российского бензина начали экономить на качестве из-за невозможности повышать цены. Между этими слухами и тем, что произошло, есть связь. Многие стали повышать октановое число за счет каких-то добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в отдельных регионах», — пояснил Валько.
Недавно стало известно о массовых неисправностях кроссоверов Geely, чьи представители предположили, что причиной могла стать низкокачественная смесь на российских заправках. Эксперт напомнил, что подобная ситуация уже наблюдалась в России на рубеже 2000-х и 2010-х годов, когда автомобили после заправки сразу попадали в автосервисы.
Юрий Валько отметил, что китайские автопроизводители уже адаптируют программное обеспечение машин под топливо с пониженным качеством, однако в масштабах страны проблему можно решить только через усиление государственного контроля за качеством бензина.