Эксперт подсчитал долю газа России на рынке Европы

15 октября 2025, 12:03

Вице-премьер Новак: Доля газа РФ в энергобалансе Европы упала до 19 процентов

Фото: istockphoto/Leestat

Доля российского газа в энергетическом балансе Европы за последние годы сократилась почти вдвое. Об этом заявил вице‑премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.