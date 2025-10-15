Эксперт подсчитал долю газа России на рынке Европы
Доля российского газа в энергетическом балансе Европы за последние годы сократилась почти вдвое. Об этом заявил вице‑премьер России Александр Новак, его слова приводит ТАСС.
По его оценке, если ранее российские поставки составляли порядка 44%, то сейчас — лишь около 19%. Это, по его словам, результат решений ЕС об ограничении импорта энергоносителей из России.
В то же время есть данные, что по сравнению с 2024 годом Франция, Бельгия, Нидерланды, Хорватия, Румыния, Португалия и Венгрия заметно увеличили закупки российских энергоресурсов в стоимостном выражении. Например, Париж нарастил импорт на 40% (до €2,2 млрд), а Амстердам — на 72% (до €498 млн).
Независимый Центр исследований энергетики и чистого воздуха оценивает, что за первые восемь месяцев 2025 года ЕС импортировал из России энергоносителей более чем на €11 млрд.
Читайте также: