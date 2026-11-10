Эксперт Нужина рассказала, как убирать дом в сезон простуд

10 ноября 2026, 14:49

Эксперт Нужина: в сезон простуд нужно регулярно пылесосить ковры и мягкую мебель

Фото: iStock/didecs

Ведущий бренд-менеджер VITEK Анна Нужина посоветовала в сезон простуд регулярно очищать от пыли ковры и мягкую мебель. Частоту уборки стоит выбирать с учетом условий в доме. Об этом сообщает «Газета.Ru».