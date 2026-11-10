Эксперт Нужина рассказала, как убирать дом в сезон простуд
Ведущий бренд-менеджер VITEK Анна Нужина посоветовала в сезон простуд регулярно очищать от пыли ковры и мягкую мебель. Частоту уборки стоит выбирать с учетом условий в доме. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Если в квартире живут животные или много текстиля, пылесосить придется чаще. После сухой уборки твердые полы эксперт рекомендует протереть влажной шваброй.
Для каждой поверхности Нужина советует подобрать подходящую насадку. С гладким полом справится обычная щетка, а шерсть и волосы с обивки или ковра поможет собрать турбощетка. Мощность всасывания следует регулировать с учетом материала: деликатным покрытиям максимальный режим может навредить.
При покупке пылесоса стоит изучить систему фильтрации. HEPA-фильтр задерживает мелкие частицы, однако на качество очистки влияют и другие особенности прибора, в том числе герметичность корпуса.
Для ухода за текстилем специалист рекомендует пользоваться функцией обработки паром, если она есть в стиральной машине. Режимы «Детская стирка» и «Антиаллергия» подойдут вещам, которым нужно тщательное полоскание. Хлопковые полотенца и постельное белье можно стирать при температуре 60 °C, если это допускает производитель. Для синтетики обычно достаточно 30–40 °C, а для деликатных тканей лучше выбрать специальную программу. Быстрая стирка не подходит для полотенец и постельного белья.
После завершения цикла вещи нужно вынуть из барабана, а дверцу машины и лоток для моющих средств оставить приоткрытыми. Это поможет избежать затхлого запаха.
В начале отопительного сезона Нужина советует проверить фильтры кондиционера и очистить их по инструкции производителя. Перед установкой детали необходимо полностью высушить. Скопившиеся пыль и шерсть ухудшают циркуляцию воздуха, а при высокой влажности внутри системы может появиться плесень.
Эксперт рекомендует регулярно очищать дверные ручки, выключатели, пульты и смартфоны. При уходе за электроникой следует придерживаться указаний производителя. Поддерживать комфортную влажность воздуха в пределах 40–60% поможет увлажнитель.
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