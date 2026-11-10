Диетолог перечислила самые полезные для здоровья виды сыра
Сыр является не только вкусным, но и очень питательным продуктом, который при правильном выборе может приносить значительную пользу организму. Он богат животным белком и легкоусвояемым кальцием, однако его польза и выбор зависят от целей.
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказала «Вечерней Москве», что если человек следит за калорийностью и весом, лучше выбирать адыгейский сыр или фету, поскольку они менее жирные и содержат меньше калорий. Для поддержки пищеварения и получения пробиотиков отлично подойдет моцарелла. При непереносимости лактозы или аллергии на белок коровьего молока хорошей альтернативой станет козий сыр. Если же нужен сыр с максимальным содержанием кальция и белка, стоит обратить внимание на пармезан, однако из-за высокого содержания соли его не следует употреблять ежедневно и в больших количествах.
Русакова подчеркнула, что оптимальная суточная порция для здорового взрослого человека составляет 30–40 граммов. Не стоит есть более 50 граммов, так как сыр является источником не только белка, но и холестерина, а также достаточно калорийным продуктом. Кроме того, добавила специалист, практически любой сыр содержит довольно много поваренной соли, поэтому людям, склонным к отекам или страдающим от повышенного артериального давления, следует ограничить его употребление, чтобы не навредить здоровью.
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