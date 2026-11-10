Диетолог перечислила самые полезные для здоровья виды сыра

10 ноября 2026, 14:08

Диетолог Русакова: адыгейский и фета являются самыми диетическими сырами

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Сыр является не только вкусным, но и очень питательным продуктом, который при правильном выборе может приносить значительную пользу организму. Он богат животным белком и легкоусвояемым кальцием, однако его польза и выбор зависят от целей.