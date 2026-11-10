Опрос ВТБ: четверть россиян откладывают крупные покупки до Черной пятницы
Половина россиян планирует совершить крупную покупку на сумму от 30 тысяч рублей до конца текущего года, а около четверти (24%) намерены сделать это уже на ноябрьских распродажах. Почти половина опрошенных отмечает, что их планы по крупным покупкам не изменились, а четверть решила купить до Нового года то, что планировала приобрести в следующем.
Таковы результаты опроса ВТБ, проведенного в октябре 2026 года среди 1500 жителей крупных городов России в возрасте 18–65 лет. Их приводит Петербургский дневник.
Распродажи стали заметным фактором покупательских решений. Около четверти россиян ждут Черной пятницы, чтобы совершить покупку, а 40% уже следят за ценами и хотят заранее понять, будет ли скидка действительно выгодной. При этом 16% не ориентируются на акции и принимают решение независимо от распродаж.
Чаще всего из крупных покупок россияне выбирают ноутбуки — 38% опрошенных, крупную (26%) и мелкую (24%) бытовую технику. Также в списке популярных покупок — телевизоры и мебель (по 23%), одежда и обувь премиум-сегмента (21%), билеты на отдых и стройматериалы (по 16%), а также автомобили (5%).
Активнее всего за скидками следят жители Петербурга и Ленинградской области — 52%. Жители Южного округа чаще других ждут Черной пятницы — 31%, а в Северо-Западном округе 27% не строят планы по покупкам вокруг распродаж. Большинство респондентов готовы потратить на крупные покупки до конца года до 50 тысяч рублей — 39%, еще 35% — до 100 тысяч рублей. У жителей Москвы бюджет выше: 24% готовы потратить от 100 до 300 тысяч рублей.
Среди тех, кто планирует покупку автомобиля, около четверти постараются закрыть сделку до 1 января. Около 20% потенциальных автовладельцев, вероятно, отложат покупку на следующий год и продолжат следить за динамикой цен.
Для крупных покупок россияне в основном планируют использовать сбережения на карте или счете — 44%. Текущий доход назвали 39% опрошенных, рассрочку и сервисы оплаты частями — 25%, а кредитную карту — 18%.
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