Опрос ВТБ: четверть россиян откладывают крупные покупки до Черной пятницы

10 ноября 2026, 14:29

Фото: iStock/mesh cube

Половина россиян планирует совершить крупную покупку на сумму от 30 тысяч рублей до конца текущего года, а около четверти (24%) намерены сделать это уже на ноябрьских распродажах. Почти половина опрошенных отмечает, что их планы по крупным покупкам не изменились, а четверть решила купить до Нового года то, что планировала приобрести в следующем.