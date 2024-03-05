Эксперт озвучил признаки, по которым можно понять, что смартфон выходит из строя

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Длительная загрузка приложений на вашем смартфоне, искажение цветов и появление на экране телефона полос говорит, что телефон скоро умрет. Об этом Москве 24 рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.
На скорую поломку смартфона также может указывать появление глюков, связанных с аппаратной частью устройства.
Как уточнил Владимир Ульянов, самым важным признаком выхода аппарата из строя все же являются долговременная загрузка приложений, а также непреднамеренная перезагрузка самого устройства, не вызванная желанием его владельца.
Ранее россиянам рассказывали, требуется ли время от времени полностью выключать телефон, чтобы он перезагрузился и «отдохнул». Такой необходимости нет, поскольку современные аппараты рассчитаны на работу в режиме 24 часа в сутки. Однако, в некоторых ситуациях их отключение все же может принести пользу. Бывает. что телефон может зависнуть, тогда перезагрузка — оптимальное решение проблемы.
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Как уточнил Владимир Ульянов, самым важным признаком выхода аппарата из строя все же являются долговременная загрузка приложений, а также непреднамеренная перезагрузка самого устройства, не вызванная желанием его владельца.
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Мария Федоровцева