Аналитик Ульянов заявил об опасности установки определителя номера на смартфон

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena
Руководитель аналитического центра компании Владимир Ульянов заявил, что специальные программы-определители номеров могут представлять опасность, поскольку при установке на смартфон собирают личные данные пользователя.
«При установке такие приложения запрашивают доступ не только к списку контактов, но часто к сообщениям, файлам и документам, фото и видео, микрофону, данным геопозиционирования, сведениям об активности приложений и многие другие разрешения», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ульянов.
Он отметил, что такие данные могут передаваться не только разработчикам приложения, но и сторонним организациям. Поэтому при установке таких программ пользователь должен сам решить, пользоваться ли такими определителями или нет.
Читайте также:
Россиян предупредили об опасности популярного приложения
Эксперт Шутов развеял миф об опасности «неродной» зарядки для смартфона
Эксперт Шутов: Скрытую камеру поможет обнаружить фонарик смартфона
Мелисса Тимофеева