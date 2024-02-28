Эксперт по этикету раскрыла, какие подарки на 8 Марта будут уместны

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Дорогие подарки для девушки на 8 МартаПо словам специалиста, в вопросе выбора подарка к Международному женскому дню важно ориентироваться на сложившиеся отношения в паре и финансовое положение мужчины.
«Если девушка всегда “заказывает” дорогие подарки своему партнёру, а он их с радостью ей преподносит, значит, всё хорошо, – это нормальная модель поведения. К тому же важно адекватно оценивать возможности мужчины: он в состоянии приобрести то, о чём его просит дама, или это за пределами его финансовых возможностей?», — отметила Татьяна Баранова.
«Если обе стороны хорошо реагируют на подобные нескромные запросы, значит, это приемлемо для конкретной пары. Если есть опасения, что неверно поймут или истолкуют такое поведение, пожалуй, лучше повести себя чуть более скромно в подобной ситуации», — добавила специалист.
Подарки на 8 Марта коллегамПриятным подарком для дам на работе может стать букет цветов, уверена эксперт по этикету. По её словам, это может быть как самостоятельный презент, так и дополнение к основному подарку.
«Цветы могут сопровождать основной презент, а могут быть самостоятельным подарком, – особенно, если речь идет о комнатных растениях, флористических композициях и полноценных долговечных формах, типа флорариума», — считает собеседница.Фото: IStock/niolox
Неплохо воспринимаются в качестве подарков на 8 Марта шейные платки, сертификаты в магазин косметики, чайная пара или керамические изделия, настольная аромалампа и тому подобное. При этом важно помнить, что коллегам не принято дарить косметику, парфюмерию, одежду и другие личные вещи, подчеркнула эксперт.
«Логика проста: можно не угадать со вкусом, потребностями конкретной женщины или размером. К тому же ещё и велик риск поставить коллегу в неловкое положение: каково ей будет, если со своим размером одежды S, она вдруг получит на 8 Марта футболку L или XL размера; или антивозрастной крем; или совершенно нелюбимый парфюм. К тому же всегда есть универсальные варианты подарков, которые тоже могут выручить: подписка на сервис онлайн-библиотеки или на онлайн-кинотеатр, хороший набор нескольких сортов чая, цифровая фоторамка, билеты в театр с открытой датой, внешний жесткий диск, сертификат на курсы личностного роста или любое дополнительное обучение и так далее», — отметила Татьяна Баранова.
Ничего не подарили на 8 марта: что делать?
«Строго говоря, никто не может обязать другого человека что-либо дарить по праздникам. Это всегда жест доброй воли. К тому же есть люди, которые 8 Марта считают либо просто недостаточно важным поводом для подарка, либо откровенно этот праздник недолюбливают. Поэтому, если человек не подготовил презент, это не всегда связано с его невоспитанностью или личным плохим отношением. В конце концов, он мог просто забыть об этом дне. Да, такое тоже иногда случается. Поэтому имеет смысл быть толерантнее - допустить, что это не злой умысел», — объяснила собеседница.Если отсутствие подарка сильно задевает, можно об этом аккуратно сказать, подчеркнув, что для вас это важно.
«Если речь идет не о паре, а о коллегах или друзьях, то здесь все немного сложнее: нужно либо заранее договориться, будет ли в этом году обмен подарками по данному поводу, либо ориентироваться на некую уже сложившуюся в этом коллективе традицию, либо готовиться к тому, что вручение подарка может получиться односторонним. Например, одна подруга другой презент вручила, а той ответить нечем. В таком случае будет корректнее не обижаться, а вспомнить, что решение сделать подарок было желанием дарящего, никто не обязывал», — заключила Татьяна Баранова.Читайте также:
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