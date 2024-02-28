Эксперт по этикету раскрыла, какие подарки на 8 Марта будут уместны

До конца последнего месяца зимы остались считанные часы. Однако весна уже не просто стоит на пороге, а заходит в каждый дом. Об этом говорят столбики термометров, которые в Москве и Подмосковье уже поднялись до плюсовых отметок. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в эфире «Радио 1» рассказал, что такая погода сохранится и в первых числах марта.