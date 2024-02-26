Стало известно, сколько готовы потратить россияне на подарки к 8 Марта

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Большинство россиян считают самым оптимальным вариантом празднования 8 Марта – дома в кругу семьи.
«8 марта не для всех ассоциируется сугубо с женским праздником и праздником вообще. Для кого-то это один из символов прихода весны в целом, для кого-то просто длинные выходные, когда можно заняться своими делами или отдохнуть», — добавили в пресс-службе сервиса в разговоре с Газета.ру.
Ранее специалисты платформы «Такском» сделали вывод о том, что в преддверии 23 Февраля продажи крепкого алкоголя снизились.
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