Эксперт по фэншуй раскрыла опасность от некоторых зеркал

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Мастер фэншуй Горностаева: Зеркала в форме треугольника не стоит держать дома
По ее словам, от поврежденных и треснувших зеркал стоит сразу избавляться сразу, иначе они могут принести несчастье.
Также стоит отказаться от зеркальных столов и комодов с такими фасадами.
При этом специалист отметила, что рамы для зеркал могут быть любыми, так как они не влияют на фэншуй дома. При этом важное значение имеет форма зеркала. По словам Горностаевой, треугольные и ромбовидные зеркала и зеркальную плитку держать в доме не стоит. Такие формы представляют стихию Огня, а повторяющие ее зеркальные поверхности могут спровоцировать материальные проблемы.
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«Кроме того, нельзя оформлять интерьер зеркальной плиткой, так как она будет резать силуэт отражающихся в ней людей. А это будет провоцировать болезни, депрессии и неудачи», — рассказала Горностаева в беседе с «Москвой 24».
Также стоит отказаться от зеркальных столов и комодов с такими фасадами.
При этом специалист отметила, что рамы для зеркал могут быть любыми, так как они не влияют на фэншуй дома. При этом важное значение имеет форма зеркала. По словам Горностаевой, треугольные и ромбовидные зеркала и зеркальную плитку держать в доме не стоит. Такие формы представляют стихию Огня, а повторяющие ее зеркальные поверхности могут спровоцировать материальные проблемы.
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Элина Позднякова