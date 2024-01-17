Эксперт по отношениям Кяби рассказала о масонской кокаиновой оргии

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Блогер и эксперт по отношениям Имби Кяби отправилась на новогоднюю масонскую вечеринку в Эстонии.
Своими впечатлениями она поделилась с изданием Nelli Teataja. По словам Имби Кяби, она попала на встречу тайного общества благодаря подруге Марии, которая является частым посетителем масонских оргий.
В начале мероприятия участники были в масках, а в руках у них были мастерки.
По словам автора, она фотографировала происходящее в те моменты, когда это было возможно. Например, она сфотографировала Марию, которая употребляла кокаин на «волосатом животе толстого политика».
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В начале мероприятия участники были в масках, а в руках у них были мастерки.
«Прямо как в фильме Кубрика «С широко закрытыми глазами», где в главных ролях снялись несравненные Том Круз и Николь Кидман», — пишет Кяби.Вечеринку проводили в темном зале при свечах. Кяби была в своём лучшем красном платье. Её «партнером по танцам» был мускулистый мужчина. По его словам, он был казначеем тайного общества. Кяби весь вечер пыталась угадать, кто скрывается под масками, и старалась записывать имена, «потому что в этой стране знакомства очень важны».
По словам автора, она фотографировала происходящее в те моменты, когда это было возможно. Например, она сфотографировала Марию, которая употребляла кокаин на «волосатом животе толстого политика».
Ранее сообщалось, что британским туристам предложили карибский секс-круиз Temptation-2024 с оргиями, вечеринками топлес у бассейна, а также нудистскими зонами отдыха. Daily Star пишет, что круиз запланирован на февраль 2024 года. Судно стартует из Майами и остановится в Нассау (Багамские острова), а также на острове Косумель, Мексика.
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Мария Фирсова