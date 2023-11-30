Учительницу уволили из-за работы в эскорте

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Учительницу, отвечавшую в школе за программу секс-образования, уволили из-за её подработки в эскорте.
Daily Star сообщает, что Эшли Кетчерсайд работала в одной из школ Техаса, в городе Годли. Она входила в совет, разрабатывающий рекомендации «по уровням и методам преподавания полового образования». Женщина к тому же курировала спортивные секции и принимала участие в работе других школьных организаций, в их числе Комитет вовлечения семьи и Организацию для учителей и родителей.
В ноябре выяснилось, что до октября нынешнего года Кетчерсайд работала в эскорте. Себя она называла Лола Бри. А в 2012 и 2016 женщину арестовывали за проституцию. Это занятие запрещено в Техасе. Женщина уволена со всех школьных позиций.
В администрации школы говорят, что не и подозревали о криминальном бэкграунде Кетчерсайд. Женщину характеризуют как «дружелюбную и общительную».
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В ноябре выяснилось, что до октября нынешнего года Кетчерсайд работала в эскорте. Себя она называла Лола Бри. А в 2012 и 2016 женщину арестовывали за проституцию. Это занятие запрещено в Техасе. Женщина уволена со всех школьных позиций.
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Мария Фирсова