Эксперт по персоналу Дударев назвал лучшие месяцы для отпуска в 2024 году

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«Именно на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы», — рассказал эксперт Дмитрий Дударев.
«Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок (СДЗ). Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня», —напомнила Татьяна Нечаева.О том, как начать трудовую деятельность после новогодних праздников RT рассказал кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс.
По его словам, очень важно разрешить себе оказать сопротивление началу рабочего периода. В настоящее время люди одержимы эффективностью работы, убеждением в том, что карьера строится только при ежедневном воодушевлении и бесконечной мотивации. Тем самым, происходит разрушение простых человеческих ощущений и эмоций.
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