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Эксперт по персоналу Дударев назвал лучшие месяцы для отпуска в 2024 году

РИА Новости: июль, август и октябрь являются выгодными для отпуска
08 января 2024, 13:25
Фото: istockphoto/FTiare

Фото: istockphoto/FTiare

Идти в отпуск в 2024 году выгодно в июле, августе и октябре.
РИА Новости пишет, что директор по персоналу КРОС Дмитрий Дударев рассказал, если речь идет о финансовой выгоде, то отправляться в отпуск лучше в июле, августе и октябре.

«Именно на эти месяцы придется от 22 до 23 рабочих дней, что позволит минимизировать потери при выплате заработной платы», — рассказал эксперт Дмитрий Дударев.

Эксперт Headhunter по трудовому праву Татьяна Нечаева уточнила, что в январе (17 рабочих дней) и в июне (19 рабочих дней) лучше не отправляться в отпуск.

«Чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок (СДЗ). Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня», —напомнила Татьяна Нечаева.
О том, как начать трудовую деятельность после новогодних праздников RT рассказал кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс.

По его словам, очень важно разрешить себе оказать сопротивление началу рабочего периода. В настоящее время люди одержимы эффективностью работы, убеждением в том, что карьера строится только при ежедневном воодушевлении и бесконечной мотивации. Тем самым, происходит разрушение простых человеческих ощущений и эмоций.

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#работа
#отпуск
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#общество
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Раскрыты предсказания Вольфа Мессинга на 2024 год
Россиянам рассказали о предсказаниях Мессинга на 2024 год
08 января 2024, 14:00

Фото: iStock/winyuu

Издание «Утро.ру» рассказало о предсказаниях советского гипнотизёра Вольфа Мессинга на 2024 год.
Многие относились к этому предсказателю со скептицизмом. Однако существует легенда, согласно которой Мессингу верил сам Иосиф Сталин. В итоге ему удалось предсказать дату смерти вождя.

«Утро.ру» отмечает, что 2024 год Мессинг называл переломным. Он предсказал, что в этот период ожидается стремительное развитие медицины, а цифровые технологии достигнут высокого уровня. С одной стороны, активная цифровизация колоссально облегчит жизнь людей, но, с другой – может привести к угрозе безопасности и защиты личных данных.

Кроме того, по предсказанию Мессинга, в этом году ожидается экологическая катастрофа. Она приведёт к тому, что государства будут вынуждены объединиться для совместной борьбы с проблемой.

Также специалист предрёк экономический крах и кризисы. Вместе с тем ожидается резкое увеличение числа безработных граждан и стремительное закрытие предприятий. В связи с этим, Мессинг советовал стремительно развиваться, чтобы решить эту проблему.

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#жизнь
#гороскоп
#астрология
#звёзды
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Киркоров передаст гонорар за участие в «Новогодней Маске» пострадавшим белгородцам
Киркоров пожертвует гонорар за участие в «Новогодней Маске» жителям Белгорода
08 января 2024, 13:05

Фото: iStock/Рамиль Ситдиков

Народный артист России Филипп Киркоров принял решение пожертвовать свой гонорар за участие в шоу «Новогодняя Маска» жителям Белгорода, которые пострадали при террористической атаке ВСУ на центр города 30 декабря.
«Сегодня я принял участие передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода», - написал Киркоров на своей странице «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что Филиппа Киркорова и Лолиту уберут из новогодних эфиров холдинга ВГТРК и «Первого канала». Такое решение принято из-за их участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Также их экранное время решено сократить на телеканалах ТНТ и НТВ.


Напомним, неприятности у популярных российских звёзд начались после 21 декабря, когда многие из них решили посетить вечеринку, организованную популярной российской блогершей Настей Ивлеевой в столичном клубе «Мутабор». Череда отмен и запретов, обрушившихся на звёзд, не заставила себя ждать.

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#вконтакте
#маска
#киркоров
#военкомат
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Разрешить грусть: психолог назвала главное правило восстановления режима после праздников
Психолог Сальникова объяснила, как правильно восстановить режим после праздников
08 января 2024, 13:03

Фото: IStock/Rawpixel

Восстановиться после новогодних праздников обычно непросто, а в этом году задача с пометкой hard, ведь на этот раз россияне отдыхают 10 дней. Почему сложно восстановить режим после долгого отдыха, «Радио 1» рассказала клинический психолог Дарья Сальникова.
По словам специалиста, сбитый режим дня приводит к гормональному сбою. Сначала гормон кортизол, который отвечает за поддержание баланса в организме человека, начинает вырабатываться неправильно из-за нарушения режима сна и питания. Затем то же самое происходит с другими гормонами, в результате чего человек может чувствовать себя подавленно. Выти из этого состояния сложно, поэтому психолог рекомендует заранее подготовиться к праздникам и не пускаться во все тяжкие.
«Нужно постараться не сбивать себе режим дня. После новогодней ночи лучше встать утром, прогуляться. Может быть, пораньше лечь спать, соблюдать активный образ жизни, правильное питание и всё, что предписывают нам психологи, нутрициологи и другие специалисты», — отметила Дарья Сальникова.
Чтобы плавно войти в рабочий режим, эксперт рекомендуют за три дня до окончания праздников налаживать режим. Однако психолог отметила, что часто эти правила не соблюдаются, и человек чувствует себя разбито в первые рабочие дни.
«Важно признаться себе в том, что я отдыхал все праздники, что у меня изменился режим сна. Нужно разрешить грустные настроения, разрешить полениться в первую рабочую неделю, может быть, немного пофилонить и постепенно из этого состояния выходить. Если мы этого не сделаем, у нас возникнет целый ком негативных состояний из-за того, что мы себя ругаем за несоблюдение этих правил. Мало того, что у нас изменились биоритмы, так мы ещё себя сверху психологически накручиваем. Получается большой ком, из которого потом сложно выбраться», — заключила специалист.
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#психолог
#питание
#праздники
#правила
#режим
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В Китае задержали шпиона в пользу британской разведки
В Китае задержали иностранца по подозрению в работе на британскую разведку MI6
08 января 2024, 13:03

Фото: iStock/cyano66

По подозрению в шпионаже в КНР задержан иностранный гражданин. Предполагается, что он работал на британскую разведку MI6, пишет South China Morning Post (SCMP).
По информации издания, иностранец занимался сбором секретных сведений, которые передавал внешней разведке Британии.

Предварительно установлено, что агент прежде проходил соответствующую подготовку, после чего был снабжен оборудованием и специальными средствами, принадлежащими MI6.

Удалось выяснить, что иностранный гражданин вел шпионскую деятельность с 2015 года. Спецслужбы КНР в настоящее время не приводят данные о личности задержанного. Известно, что инцидент с иностранным шпионом, действовавшим в интересах спецслужб Британии, стал в Китае первым.

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#фсб
#китай
#шпион
#сша
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Новолуние в Козероге: гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 января
08 января 2024, 12:41

Фото: iStock/Evheniia Vasylenko

Новолуние в Козероге состоится 11 января. Астролог Анна Лебеденко в интервью «Радио 1» дала рекомендации, что лучше всего сделать в этот день.
Это подходящий день, для того чтобы поменять свои привычки и начать новую жизнь. Благоприятно строить планы на год и прокладывать себе новый путь в карьере. Важно быть в меру амбициозными, а также уметь отказаться от того, что уже является неэффективным и мешает переменам. Свои желания и стремления лучше записать и составить план их осуществления. Это поможет в их реализации и укрепит уверенность в себе и в своём будущем.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овен станет более требователен к себе и проявит дисциплинированность и настойчивость в делах.

Телец может рассчитывать на прибыль от долгосрочного проекта. Возможна выплата плановой премии.

У Близнецов хороший период для наведения порядка в документах, на рабочем месте. Им необходимо проявить себя надежными партнерами в делах.

Раку надо прислушаться к интуиции и к своим чувствам. Больше времени желательно уделить домашним делам и созданию уюта.

Льву благоприятно ко всему подходить серьёзно и ответственно. Его взаимоотношения в личной жизни и на работе упрочнятся и приобретут новую перспективу.

Деве нужно заняться самообразованием и изучением новой информации. Ей важно наладить размеренный образ жизни и чёткий распорядок, чтобы успевать делать всё вовремя.

Весам захочется много общаться. Их будут привлекать приятные и интересные собеседники.

Скорпион задумается над улучшением финансового положения. Благоприятны долговременные вложения.

Стрельцу нужно пофилософствовать и развивать духовную сторону жизни, читать и изучать интересную литературу.

Козерог сможет достичь успеха благодаря проявлению своей индивидуальности и личным симпатиям.

Водолею надо позаботиться об общем деле и совместных планах с близкими людьми и с коллегами. Коллектив ждёт от него участия и инициативы.

У Рыб появится возможность заняться любимым делом и реализовать желание. Они будут оптимистичны и жизнерадостны.

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#жизнь
#план
#рекомендации
#сво
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Умер создатель языка программирования Pascal Вирт
08 января 2024, 12:40

ФоФото: istockphoto/SergeyPankratov

Швейцарский ученый Никлаус Вирт, создавший и спроектировавший языки программирования Pascal, Modula-2, скончался в возрасте 89 лет.
Об этом сообщается на сайте Ассоциация вычислительной техники (АСМ).

«С большим сожалением мы отмечаем кончину пионера языков программирования и лауреата премии Тьюринга Никлауса Вирта. Он скончался 1 января 2024 года. Вирт разработал ряд инновационных компьютерных языков EULER, ALGOL-W, MODULA и PASCAL, послужившие основой для будущих компьютерных языков, систем и архитектурных исследований», - сообщает АСМ.
В 1950-х и начале 1960-х годов Вирт при помощи небольших академических и промышленных групп создал множество влиятельных программных систем.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге на 85-м году жизни скончался известный режиссёр, заслуженный деятель искусств РФ Олег Рябоконь. Одной из самых известных его работ был музыкальный фильм «Али-Баба и 40 разбойников».

Кроме этого шедевра, Олег Рябоконь снял также фильм-бенефис «Один за всех!» с Николаем Караченцовым, кинокартины «Физики», «Прекрасная Елена», «Шаги императора» и другие.

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#программирование
#новости
#общество
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Рэперу Vacio вручили повестку в военкомат после «голой вечеринки»
08 января 2024, 12:28

Фото: istockphoto/scaliger

Рэперу Vacio (Николаю Васильеву), который оказался в центре скандала после участия в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлевой, вручили повестку в военкомат. Об этом сообщает издание МК.
С исполнителем, который в настоящее время отбывает административный арест, встретился общественный деятель и член ОНК Алексей Лобарев. По его словам, рэпер в спецприемнике занимался творчеством и начал писать новую песню. Vacio настаивает, что не является сторонником ЛГБТ*-движения и принял участие в вечеринке для скандала и привлечения внимания.

Рэпер также сообщил в беседе с Лобаревым, что на 9 января ему выписана повестка в военкомат.

Напомним, Николай Васильев появился на вечеринке, организованной Ивлеевой лишь в носке, надетом на интимную часть тела, за что был задержан правоохранителями. Кроме пропаганды нетрадиционных отношений, рэпер был признан виновным в мелком хулиганстве.

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*признано экстремистским и запрещено на территории РФ
#арест
#лгбт
#военкомат
#суд
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В Павловском Посаде уже в ближайшее время устранят проблемы с отоплением
08 января 2024, 12:09

Фото: iStock/nikkimeel

В городском округе Павловский Посад было восстановлено электроснабжение в деревнях Кузнецы, Тарасово, Носырево и Заозерье. Об этом сообщает Минэнерго.

«Электроснабжение абонентов в деревне Кузнецы, Тарасово, Носырево и Заозерье восстановлено», - говорится в сообщении Минэнерго.

Электроснабжение в этих населенных пунктах пропало около 03.00. Однако его удалось восстановить уже через час. Уточняется, что отключение электричества произошло при проведении работ по устранению однофазного замыкания. При этом в Россети обещают уже в скором времени восстановить и теплоснабжение.

Предварительно, тепло в домах появится уже в 14:41 по московскому времени.

Напомним, режим ЧС локального характера ввели в Подольске из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в своем телеграм-канале.

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#отключение
#григорий артамонов
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Психолог Хорс рассказал, как вернуться в рабочий ритм после праздников
08 января 2024, 12:06

Фото: iStock/BartekSzewczyk

О том, как начать трудовую деятельность после новогодних праздников RT рассказал кандидат психологических наук, практикующий психолог, писатель Михаил Хорс.
По его словам, очень важно разрешить себе оказать сопротивление началу рабочего периода. В настоящее время люди одержимы эффективностью работы, убеждением в том, что карьера строится только при ежедневном воодушевлении и бесконечной мотивации. Тем самым, происходит разрушение простых человеческих ощущений и эмоций.

Хорс призвал уйти от этих мыслей и позволить себе иногда испытывать истинные эмоции. Человечность, по его словам, заключается в способности оказывать сопротивление, поддаваться плохим эмоциям и даже работать менее эффективно, чем того хотелось бы.

Собеседник RT добавил, что осознав свои истинные ощущения, человек перестанет критиковать себя за сопротивление, что позволит легче приступить к работе. Он также посоветовал постепенно входить в рабочий ритм, а не нагружать себя делами в первый же день.

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#психология
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