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Гороскоп на 2024 год: каким будет и что принесёт Дракон каждому знаку

27 декабря 2023, 12:14
Фото: IStock/Perseomed

Фото: IStock/Perseomed

Символом 2024 года в восточной традиции является Деревянный Зелёный Дракон. Важно тщательно продумать свой праздничный образ, потому что у Дракона прекрасное чувство вкуса и стиля. Он умеет создавать гармонию и стремится к красоте.
Предпочтение лучше отдать хорошим тканям и глубоким цветам, а также идеальной посадке по фигуре. Важно подчеркнуть свои достоинства и умение украшать себя аксессуарами.

Праздничный стол благоприятно оформить красиво, используя символ года в качестве статуэтки или изображения на салфетках, скатерти, посуде. Желательные цвета – это все оттенки зелёного и его сочетание с коричневым или бордовым.


В течение года надо стараться хранить секреты и раскрывать их постепенно и уместно. Дракон любит тайны и умеет их скрывать.

Наступает время благоприятное для любви, потому что управитель года понимает в ней толк и знает, чего хочет женщина, – он покровительствует ей и умеет угодить. Он романтичный и мечтательный. Дракон хранит семейные ценности, и на первое место ставит семью. Взаимная любовь способна вдохновить, исцелить и открыть новые перспективы для обоих партнёров в союзе.
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В начале отношений желательно проявить эмпатию, мягкость, нежность, уверенность в себе и спокойное, романтичное настроение. Можно философствовать и вместе рассуждать, обсуждать идеи и прочитанное. Если уже в жизни есть любовь, то она станет крепче, появятся новые счастливые моменты и новые поводы для совместной радости.

В год деревянного зелёного Дракона надо быть работоспособным, трудолюбивыми и преодолевать лень. Обязательно нужно держать в поле зрения свою цель и ловить удачу.

Гороскоп для каждого знака Китайского календаря
Фото: IStock/Stas-Bejsov

Крысу ждёт спокойный и гармоничный год. Всё будет уравновешенно. Она сможет наладить дела во всех сферах жизни. В любви наступит период нежности. Главное – не поступать слишком темпераментно.

Быка ждёт стабильность. Ему благоприятно быть загадочными и таинственным. Честный взгляд, хладнокровие и отсутствие конфликтов помогут на пути к целям. В любовной сфере ему лучше больше проводить времени наедине. Надо воспользоваться возможностью выйти на новый уровень общения.

Тигру надо проявить свой интеллект. Ему важно учиться, осваивать новое, генерировать идеи. В любви ему благоприятно читать стихи, назначать свидания, вдохновлять партнёра и лучше избегать крайностей.

Коту желательно быть рациональным и бдительным. Ему нужно сконцентрироваться на своих целях и чётко расставить приоритеты, а также важно быть наблюдательным и действовать только тогда, когда он точно уверен в успешном результате. И всё ему удастся.

Дракону необходимо добившись результатов в одном деле – а он их обязательно добьётся –вовремя остановиться и начать улучшать следующую сферу своей жизни. Дракону нужна стабильность и размеренность во всём. Благоприятно наладить быт и создать дома уют.

Змея из всего извлечёт выгоду, но ей надо запастись терпением и не торопиться. Особенно, если её стремления амбициозны. Ей поможет мудрость и выдержка. Змее следует не боятся сложностей и не искать лёгких путей. Дружеской встрече следует предпочесть свидание или романтический ужин. Ей важно наладить личную жизнь.

Лошадь ждёт успех. Она многому научится и станет мудрее, опытнее. Это сделает её характер сложнее, но благороднее. Ей на действовать планомерно и прислушиваться к своему чутью. Мечты лошади осуществятся.

Козе в наступающем году важно не упустить возможности, которые перед ней откроются. Важные победы её ждут в карьере. Она будет очень энергична и оптимистична, ей всё будет удаваться. Коза наладит и личные контакты. Ей благоприятно знакомиться.
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У Обезьяны многое в наступающем году прояснится, на своём пути она практически не встретит сложностей. Она будет находить радости во многом. Ей важно наслаждаться жизнью и баловать себя, в том числе в мелочах.

Петух почувствует прилив жизненных сил и позитивного настроя. Он сосредоточится на улучшении себя и своей жизни. Его трудно будет отвлечь. В любви надо избегать размолвки с партнёром. Желательно вместе больше разговаривать, дискутировать и интересоваться друг другом. В деловой сфере надо избегать прямых конфликтов и открытых заявлений.

Собака проявит упрямство и умение стоять на своём. В деловой сфере ей надо быть равным партнёром, и единомышленником. Для улучшения карьеры благоприятно усовершенствовать свой деловой стиль и имидж. Собака может влюбиться с первого взгляда в этом году.

Кабану надо уделить время саморазвитию и открытию у себя новых талантов. Он сможет значительно вырасти над собой и стать более уверенным. Важно сохранять свои хорошие качества и их демонстрировать, а также спокойно относиться к критике и не позволять ей повлиять на самооценку.

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Синоптик Шувалов: В канун Нового года в Москве ожидается 0 градусов
27 декабря 2023, 13:03

Фото: IStock/Oleg Elkov

В канун Нового года в Москве ожидается 0 градусов. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
За несколько дней до главного праздника погода будет сильно меняться, отметил собеседник. Так, четверг, 28 декабря, ожидается до 6 градусов мороза, к вечеру пятницы столбики термометров поднимутся до плюсовых значений, суббота также будет очень тёплая.

Шувалов подчеркнул, что погода в близлежащих регионах сильно разнится, поэтому точный прогноз на новогоднюю ночь можно будет дать ближе к празднику.
«Ситуация сложная, потому что к северо-востоку, например, в Костроме, Ярославле, Иваново может быть и 15-20 градусов мороза, а к юго-западу – в Калуге, Туле, Брянске может быть и плюсовая температура. Мы находимся в пограничной зоне в новогоднюю ночь. Но пока прогнозируется 0…-2 градуса», — отметил специалист.
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Итог СВО, место России в мире и дробление территорий: главные предсказания на 2024 год
27 декабря 2023, 13:02

Фото: IStock/winyuu

Грядущий 2024 год вызывает надежду и опасения. На будущий год люди строят планы, мечтают, планируют крупные покупки или поездки, однако иногда задуманное не удается реализовать из-за геополитических событий, стихийных бедствий или других независящих от человека причин. О том, какие прогнозы дают пророки на 2024 год, для каких стран он станет неудачным, чего стоит бояться России, и грозит ли новая мировая война, расскажет редакция «Радио 1».

Предсказания Ванги на 2024 год


Болгарская ясновидящая предсказала, что с 2022 по 2024 годы будет установлен новый мировой порядок, и Россия займет лидирующую позицию на международной арене.

2024 год будет сложным, но люди смогут проявить силу и стойкость. Провидица также рассказала, что в будущем году, возможно, произойдет объединение трех стран – России, Индии и Китая, которые будет «кормить» весь мир.

Високосный год 2024: приметы, чего стоит опасаться и как привлечь удачу
Високосный год 2024: приметы, чего стоит опасаться и как привлечь удачу

Ванга предсказала, что в 2024 году две страны, разделенные океаном, будут вести тайные переговоры с целью покорить Россию, однако отечественные спецслужбы вычислят врага.

Предсказания Матроны Московской на 2024 год


По словам Матроны, 2024 и 2025 годы будут для России сложными, но лидеру страны удастся преодолеть политические и социальные проблемы. В конце будущего года «колесо времени повернёт на светлую сторону» и наступит период процветания и стабильности.

Предсказания Нострадамуса на 2024 год


Нострадамус был уверен, что в 2024 году Россия найден верных и сильных союзников. Запад станет уязвимым и неспособным к противостоянию. Он также предрек развитие и процветание России и призвал обратить внимание на Центральную Азию, которой важно удержать влияние на малые страны, чтобы в будущем они не присоединились к вражеским коалициям.

Провидец предсказал новую исламскую революцию и грядущую войну всего мира с радикально настроенными мусульманами, что в конце концов приведет мир к ядерной катастрофе. Однако уничтожение всего живого произойдет гораздо позже, уверен Нострадамус.

Предсказания Жириновского на 2024 год


Пророчество от политика Владимира Жириновского гласит, что существующий конфликт на Украине в 2024 году отойдет на второй план, так как всё внимание будет приковано к конфликту на Ближнем Востоке, где развернутся самые страшные события.

Политик выразил уверенность в том, что российская экономика милитаризируется, оборонные предприятия заработают, увеличится численность армии.

Жириновский также предрек крушение нацистского режима на Украине и новую веху в сотрудничестве между Россией и Китаем.

Предсказания Мессинга на 2024 год


Мессинг предсказал России в 2024 году достижение новых успехов на международной арене. Он уверен, что год будет богатым на события, но они принесут обществу благо и удовлетворение.

По прогнозам Мессинга, мир продолжит находиться на пороге мировой войны, и в том случае, если конфликт перерастет в крупное вооруженное противостояние, Россия «сыграет в нем важную роль».

Предсказания Павла Глобы


Астролог уверен, что год будет сложным для очень состоятельных людей, которые нажили свои богатства нечестным путем. России звезды сулят процветание и развитие.

Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз
Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз

Глоба уверен, что конфликт на Украине может перейти в новую острую фазу, чего будут добиваться на Западе. По его мнению, значительную роль в предотвращении войны сыграют российские спецслужбы.

Президенту Украины Глоба предрек уход с поста, а экономика США, по прогнозам астролога, потерпит окончательный крах.

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#сво
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Губернатор Воробьёв объявил о новых мерах поддержки учителей в 2024 году
27 декабря 2023, 12:47

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Учителя, приезжающие на работу в образовательные учреждения Московской области, со следующего года будут получать поддержу по предоставлению жилья. Об этом объявил губернатор региона Андрей Воробьёв во время общения со школьниками на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
Сегодня на выставке проходит День Московской области.
«Самая большая проблема, с которой мы сталкиваемся сегодня, – это поиск наших дорогих, любимых учителей, особенно преподавателей точных наук. Поэтому мы со следующего года запускаем программу, которая раньше была для врачей, а сейчас распространяется и на учителей. Все учителя, которые приезжают к нам, будут получать обязательную поддержку по предоставлению бесплатного жилья», – сказал Воробьёв.
Губернатор добавил, что школам планируют оказывать грантовую поддержку, которая позволит улучшать техническое обеспечение лабораторий.

В Подмосковье уже работают меры поддержки учителей. Так, работники образования могут стать участниками «Социальной ипотеки». По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, в 2024 году соципотеку планируют предоставить 73 учителям.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ДНХ в Москве. Там демонстрируют важнейшие достижения страны в разных отраслях экономики. Экспозиции представляют 89 регионов страны.

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#подмосковье
#андрей воробьёв
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#жильё
#аренда
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За год в лесах Московской области потерялись около 1 700 человек
27 декабря 2023, 12:35

Фото: пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области

По итогам уходящего года 1 700 человек заблудились в лесах Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.
Сообщения «Заблудился в лесу» фиксируется в системе «112» и передаются участковым лесничим, которые выезжают на поиски с отрядами «Лиза Алерт», МЧС России и «Мособлпожспас»

«За 2023 год порядка 1 700 человек обратились по телефону «112» с сообщением, что не могут найти дорогу из леса домой. Среди них — много детей и пожилых людей, имеющих тяжелые заболевания. Традиционно пик сообщений о помощи — более 95 процентов обращений — пришелся на летний и осенний период, когда на тихую охоту отправились грибники и любители лесных ягод», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Владислав Мурашов.

Стоит ​отметить, что 697 человек самостоятельно нашли дорогу домой, воспользовавшись помощью диспетчеров РДС, которые по телефону помогли им сориентироваться на местности.

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#лес
#подмосковье
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В городском округе Люберцы построили детский сад на 350 мест
27 декабря 2023, 12:19

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Новый детский сад для 350 детей построили в Люберцах. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Новое ​дошкольное образовательное учреждение расположено на территории жилого комплекса «Люберцы Парк».

«<…>На первом этаже детсада расположен музыкальный зал, пищеблок и медицинский блок. На втором этаже расположены кружковая, физкультурный зал и кабинет психолога. Методические кабинеты и административные помещения находятся на третьем этаже. Кроме этого, каждый этаж оборудован групповыми с раздевалками, спальнями, игровыми, буфетными, комнатами приема пищи, туалетами с умывальными», - поделились в ведомстве.

Стоит отметить, что в жилом квартале уже работают детский сад на 220 мест и детская поликлиника на 155 посещений в смену. Также будет построена общеобразовательная школа на 1170 мест.

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#люберцы
#детский сад
#парк
#школа
#поликлиника
#подмосковье
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На проблему смотрим с заднего места»: в России бьют тревогу из-за эвтаназии бродячих собак
Зоозащитница Рубцова: мы не поборем бездомность без наказания для заводчиков
27 декабря 2023, 11:48

Фото: IStock/Zastavkin

В нескольких регионах России узаконили эвтаназию бездомных животных. Если в течение 30 дней после отлова не объявится хозяин, собаку умертвят. Законодатели уверены, что это решит сразу несколько проблем. Однако общественники уверены, что это не поможет сократить число животных на улице.
Директор Альянса защитников животных региона Московской области Юлия Рубцова уверена, что бороться с проблемой бродячих собак нужно другими методами. В беседе с «Радио 1» она призвала узаконить деятельность заводчиков, которые недобросовестно подходят к своему делу.
«У нас изначально проблему начали рассматривать с заднего места. Мы начали бороться с бездомностью, не поборовшись с тем, откуда она произрастает. Изначально проблема у нас идёт в размножении животных, а в этом отношении нет вообще никакого закона», — сказала зоозащитница.
Рубцова подчеркнула, что некоторые россияне разводят породистых собак безответственно, выбрасывая животных после получения результата.
«У нас есть официальные заводчики, которые полностью свое время тратят на разведение животных по правилам, а есть люди, которые разводят животных, чтобы развести и заработать. У нас существуют фермы, которые разводят щенков и кошек как курят в бешенных количествах, животные просто сидят в клетках, рожают, а потом просто выкидываются. И мы никогда не поборем бездомность, пока установим юридические права в этом вопросе», — добавила Юлия Рубцова.
По словам собеседницы, в развитых европейских странах существуют «бешенные» штрафы за недобросовестное отношение к животным. В России же эта сфера почти никак не регулируется.
«В некоторых европейских странах бездомных животных нет. Там нет возможности бесплатно в добрые руки забрать собаку, люди покупают животное в приюте. У них есть штрафы за то, что ни отпустили животное погулять или потеряли его, за выгулы в запрещённых местах. То есть людей дисциплинировали наказанием. У нас же в регионах считают нормальным отпустить собачку погулять самостоятельно. Нам нужно ввести обязательную регистрацию животных, которая сейчас только-только начала работать в Московской области, нужно ввести обязательное чипирование, чтобы отследить и найти хозяина собаки», — добавила директор Альянса.
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#собаки
#права
#россияне
#штрафы
#бездомные животные
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Ушёл из жизни бывший глава МВД и Минфина Германии Шойбле
27 декабря 2023, 11:41

Фото: iStock/trofimich

Скончался немецкий политик, бывший глава МВД Вольфганг Шойбле, который сыграл важнейшую роль в объединении Германии, скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на его семью.
Согласно сообщению, Шойбле умер во сне в ночь на среду.

В 2017-2021 годах он был председателем Бундестага. За время своей политической карьеры он сыграл важную роль в объединении Германии.

Накануне сообщалось, что скончался бывший начальник Московского уголовного розыска Василий Купцов. Ему был 71 год. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По его словам, Купцов прошел путь от постового милиционера до первого заместителя начальника столичного ГУВД. За время своей работы он раскрыл много тяжких преступлений и задержал большое число опасных преступников.

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#политика
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Новый детсад открыли в одинцовском жилом комплексе «Равновесие»
27 декабря 2023, 11:40

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области

Новый детский сад на 360 мест введен в эксплуатацию в ЖК «Равновесие» В Одинцовском городском округе. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
В селе Перхушково появилось первое дошкольное учреждение на базе ЖК «Равновесие».

ЖК «Равновесие — это загородный квартал комфорт-класса с минимальной плотностью застройки, в котором дома возводятся с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности.

«Трехэтажное здание рассчитано на 12 групп. В садике для детей созданы просторные игровые и спальные комнаты, музыкальный и физкультурные залы, кабинет логопеда, а также кабинеты для кружков, буфет, медицинский блок, административные и технические помещения», — отметили в ведомстве.

Стоит отметить, что до строительства данного детского сада, жителям села Перхушково приходилось водить детей в дошкольное учреждение в селе Юдино, которое находится в трех километрах от них.

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#подмосковье
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«Шабаш во время СВО»: ФНС начала проверку бизнеса блогера Ивлеевой
Мизулина: блогера Ивлееву проверяет налоговая по материалам полиции
27 декабря 2023, 11:26

Фото: iStock/blinow61

ФНС начала проверку бизнеса блогера Анастасии Ивлеевой по материалам МВД России. Об этом сообщила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
«ФНС России 26 декабря начала выездную налоговую проверку блогера Ивлеевой по материалам ГУЭБиПК МВД России. И она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела», - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она также выразила благодарность российской полиции за оперативное реагирование «на устроенный шабаш во время СВО», подчеркнув, что российский тыл находится в надежных руках.

Напомним, самая обсуждаемая вечеринка последних дней прошла 20 декабря в московском клубе MUTABOR. Звёзды российского шоу-бизнеса собрались на праздник со строгим дресс-кодом — «чем меньше одежды — тем лучше».

По Москве уже пронеслась череда задержаний и административных арестов гостей мероприятия, а депутат Государственной думы Дмитрий Гусев призвал руководителей главных телеканалов вырезать из эфира всех, кто засветился на этом «празднике жизни».

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#мвд
#фнс
#telegram
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