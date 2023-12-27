Гороскоп на 2024 год: каким будет и что принесёт Дракон каждому знаку

Фото: IStock/Perseomed
Символом 2024 года в восточной традиции является Деревянный Зелёный Дракон. Важно тщательно продумать свой праздничный образ, потому что у Дракона прекрасное чувство вкуса и стиля. Он умеет создавать гармонию и стремится к красоте.
Предпочтение лучше отдать хорошим тканям и глубоким цветам, а также идеальной посадке по фигуре. Важно подчеркнуть свои достоинства и умение украшать себя аксессуарами.
Праздничный стол благоприятно оформить красиво, используя символ года в качестве статуэтки или изображения на салфетках, скатерти, посуде. Желательные цвета – это все оттенки зелёного и его сочетание с коричневым или бордовым.
В течение года надо стараться хранить секреты и раскрывать их постепенно и уместно. Дракон любит тайны и умеет их скрывать.
Наступает время благоприятное для любви, потому что управитель года понимает в ней толк и знает, чего хочет женщина, – он покровительствует ей и умеет угодить. Он романтичный и мечтательный. Дракон хранит семейные ценности, и на первое место ставит семью. Взаимная любовь способна вдохновить, исцелить и открыть новые перспективы для обоих партнёров в союзе.
В начале отношений желательно проявить эмпатию, мягкость, нежность, уверенность в себе и спокойное, романтичное настроение. Можно философствовать и вместе рассуждать, обсуждать идеи и прочитанное. Если уже в жизни есть любовь, то она станет крепче, появятся новые счастливые моменты и новые поводы для совместной радости.
В год деревянного зелёного Дракона надо быть работоспособным, трудолюбивыми и преодолевать лень. Обязательно нужно держать в поле зрения свою цель и ловить удачу.
Гороскоп для каждого знака Китайского календаря
Фото: IStock/Stas-Bejsov
Крысу ждёт спокойный и гармоничный год. Всё будет уравновешенно. Она сможет наладить дела во всех сферах жизни. В любви наступит период нежности. Главное – не поступать слишком темпераментно.
Быка ждёт стабильность. Ему благоприятно быть загадочными и таинственным. Честный взгляд, хладнокровие и отсутствие конфликтов помогут на пути к целям. В любовной сфере ему лучше больше проводить времени наедине. Надо воспользоваться возможностью выйти на новый уровень общения.
Тигру надо проявить свой интеллект. Ему важно учиться, осваивать новое, генерировать идеи. В любви ему благоприятно читать стихи, назначать свидания, вдохновлять партнёра и лучше избегать крайностей.
Коту желательно быть рациональным и бдительным. Ему нужно сконцентрироваться на своих целях и чётко расставить приоритеты, а также важно быть наблюдательным и действовать только тогда, когда он точно уверен в успешном результате. И всё ему удастся.
Дракону необходимо добившись результатов в одном деле – а он их обязательно добьётся –вовремя остановиться и начать улучшать следующую сферу своей жизни. Дракону нужна стабильность и размеренность во всём. Благоприятно наладить быт и создать дома уют.
Змея из всего извлечёт выгоду, но ей надо запастись терпением и не торопиться. Особенно, если её стремления амбициозны. Ей поможет мудрость и выдержка. Змее следует не боятся сложностей и не искать лёгких путей. Дружеской встрече следует предпочесть свидание или романтический ужин. Ей важно наладить личную жизнь.
Лошадь ждёт успех. Она многому научится и станет мудрее, опытнее. Это сделает её характер сложнее, но благороднее. Ей на действовать планомерно и прислушиваться к своему чутью. Мечты лошади осуществятся.
Козе в наступающем году важно не упустить возможности, которые перед ней откроются. Важные победы её ждут в карьере. Она будет очень энергична и оптимистична, ей всё будет удаваться. Коза наладит и личные контакты. Ей благоприятно знакомиться.
У Обезьяны многое в наступающем году прояснится, на своём пути она практически не встретит сложностей. Она будет находить радости во многом. Ей важно наслаждаться жизнью и баловать себя, в том числе в мелочах.
Петух почувствует прилив жизненных сил и позитивного настроя. Он сосредоточится на улучшении себя и своей жизни. Его трудно будет отвлечь. В любви надо избегать размолвки с партнёром. Желательно вместе больше разговаривать, дискутировать и интересоваться друг другом. В деловой сфере надо избегать прямых конфликтов и открытых заявлений.
Собака проявит упрямство и умение стоять на своём. В деловой сфере ей надо быть равным партнёром, и единомышленником. Для улучшения карьеры благоприятно усовершенствовать свой деловой стиль и имидж. Собака может влюбиться с первого взгляда в этом году.
Кабану надо уделить время саморазвитию и открытию у себя новых талантов. Он сможет значительно вырасти над собой и стать более уверенным. Важно сохранять свои хорошие качества и их демонстрировать, а также спокойно относиться к критике и не позволять ей повлиять на самооценку.
Читайте также:
Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз
Конфликты разгорятся с новой силой: Астрологи предупредили о кардинальных переменах в мире
Шокирующие предсказания астрологов об СВО: когда и чем завершится конфликт
Праздничный стол благоприятно оформить красиво, используя символ года в качестве статуэтки или изображения на салфетках, скатерти, посуде. Желательные цвета – это все оттенки зелёного и его сочетание с коричневым или бордовым.
Наступает время благоприятное для любви, потому что управитель года понимает в ней толк и знает, чего хочет женщина, – он покровительствует ей и умеет угодить. Он романтичный и мечтательный. Дракон хранит семейные ценности, и на первое место ставит семью. Взаимная любовь способна вдохновить, исцелить и открыть новые перспективы для обоих партнёров в союзе.
Поставить близких на первый план: гороскоп для всех с 25 по 31 декабря
В начале отношений желательно проявить эмпатию, мягкость, нежность, уверенность в себе и спокойное, романтичное настроение. Можно философствовать и вместе рассуждать, обсуждать идеи и прочитанное. Если уже в жизни есть любовь, то она станет крепче, появятся новые счастливые моменты и новые поводы для совместной радости.
В год деревянного зелёного Дракона надо быть работоспособным, трудолюбивыми и преодолевать лень. Обязательно нужно держать в поле зрения свою цель и ловить удачу.
Гороскоп для каждого знака Китайского календаря
Фото: IStock/Stas-Bejsov
Крысу ждёт спокойный и гармоничный год. Всё будет уравновешенно. Она сможет наладить дела во всех сферах жизни. В любви наступит период нежности. Главное – не поступать слишком темпераментно.
Быка ждёт стабильность. Ему благоприятно быть загадочными и таинственным. Честный взгляд, хладнокровие и отсутствие конфликтов помогут на пути к целям. В любовной сфере ему лучше больше проводить времени наедине. Надо воспользоваться возможностью выйти на новый уровень общения.
Тигру надо проявить свой интеллект. Ему важно учиться, осваивать новое, генерировать идеи. В любви ему благоприятно читать стихи, назначать свидания, вдохновлять партнёра и лучше избегать крайностей.
Коту желательно быть рациональным и бдительным. Ему нужно сконцентрироваться на своих целях и чётко расставить приоритеты, а также важно быть наблюдательным и действовать только тогда, когда он точно уверен в успешном результате. И всё ему удастся.
Дракону необходимо добившись результатов в одном деле – а он их обязательно добьётся –вовремя остановиться и начать улучшать следующую сферу своей жизни. Дракону нужна стабильность и размеренность во всём. Благоприятно наладить быт и создать дома уют.
Змея из всего извлечёт выгоду, но ей надо запастись терпением и не торопиться. Особенно, если её стремления амбициозны. Ей поможет мудрость и выдержка. Змее следует не боятся сложностей и не искать лёгких путей. Дружеской встрече следует предпочесть свидание или романтический ужин. Ей важно наладить личную жизнь.
Лошадь ждёт успех. Она многому научится и станет мудрее, опытнее. Это сделает её характер сложнее, но благороднее. Ей на действовать планомерно и прислушиваться к своему чутью. Мечты лошади осуществятся.
Козе в наступающем году важно не упустить возможности, которые перед ней откроются. Важные победы её ждут в карьере. Она будет очень энергична и оптимистична, ей всё будет удаваться. Коза наладит и личные контакты. Ей благоприятно знакомиться.
«Ядерной войны не будет»: Верховный шаман успокоил россиян
У Обезьяны многое в наступающем году прояснится, на своём пути она практически не встретит сложностей. Она будет находить радости во многом. Ей важно наслаждаться жизнью и баловать себя, в том числе в мелочах.
Петух почувствует прилив жизненных сил и позитивного настроя. Он сосредоточится на улучшении себя и своей жизни. Его трудно будет отвлечь. В любви надо избегать размолвки с партнёром. Желательно вместе больше разговаривать, дискутировать и интересоваться друг другом. В деловой сфере надо избегать прямых конфликтов и открытых заявлений.
Собака проявит упрямство и умение стоять на своём. В деловой сфере ей надо быть равным партнёром, и единомышленником. Для улучшения карьеры благоприятно усовершенствовать свой деловой стиль и имидж. Собака может влюбиться с первого взгляда в этом году.
Кабану надо уделить время саморазвитию и открытию у себя новых талантов. Он сможет значительно вырасти над собой и стать более уверенным. Важно сохранять свои хорошие качества и их демонстрировать, а также спокойно относиться к критике и не позволять ей повлиять на самооценку.
Читайте также:
Мобилизация или богатство: что ждет россиян в год Дракона, астрологический прогноз
Конфликты разгорятся с новой силой: Астрологи предупредили о кардинальных переменах в мире
Шокирующие предсказания астрологов об СВО: когда и чем завершится конфликт
Екатерина Шмакова