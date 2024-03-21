Эксперт по связи Кусков оценил возможность отключения смартфонов Apple и Google

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Стоит отметить, что Кузьменко также говорил лишь о технической возможности отключения западными корпорациями своих iPhone и непрошитых телефонов на базе Android. На практике же превращение смартфонов в «кирпичи» вряд ли возможно. Слишком велик в этом случае будет для производителей репутационный ущерб.
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