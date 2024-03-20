В России могут отключить устройства Apple

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с РИА Новости допустил, что технически корпорации Google и Apple могут отключить свою продукцию в России. Однако им это не выгодно, так как это принесет огромный репутационный ущерб и возможные многомиллионные иски.