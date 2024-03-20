В России могут отключить устройства Apple

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Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с РИА Новости допустил, что технически корпорации Google и Apple могут отключить свою продукцию в России. Однако им это не выгодно, так как это принесет огромный репутационный ущерб и возможные многомиллионные иски.
«Технически отключение всех смартфонов Apple и Android, которые используют сервисы Google, возможно. Происходить это будет по тому же самому механизму, как и блокируются краденые устройства», — заявил Кузьменко .Он добавил, что на территории России находится много иностранцев, и отделить их смартфоны от «местных» довольно сложно и затратно.
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