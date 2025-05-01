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Эксперт Подпалый рассказал, кто может получить дачный участок бесплатно

Фото: istockphoto/VeraPetruk

Фото: istockphoto/VeraPetruk

Стоимость земли и загородных домов постоянно растёт. Однако существует несколько льготных категорий граждан, которые могут получить в собственность дачные участки совершенно бесплатно.
О том, кто из льготников имеет на это право, рассказал в разговоре с изданием Life генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый.

Во-первых, это многодетные семьи. К мерам их поддержки относится также возможность получения бесплатного земельного участка. Для оформления этой льготы следует обратиться в орган местного самоуправления, в ведении которого находится формирование списка многодетных семей и который контролирует выделение для них земельных участков. Земля предоставляется в собственность.

Также право на получение земельного участка имеют молодые специалисты, трудящиеся в сельской местности. Наделы с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства» или «для ведения личного подсобного хозяйства» предоставляются молодым людям, приехавшим работать в сельскую местность, на правах аренды либо безвозмездного пользования на срок до пяти лет. Если молодой специалист уехал работать в другое место раньше этого срока, земля возвращается в муниципальный фонд. Если же он отработал в данной местности пять лет, то участок переходит в его собственность.

В-третьих, к льготной категории в этом случае относятся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы. Они также имеют право на бесплатное получение земельного участка. Предоставление участка может производиться как из федерального, так и из ведомственного земельного фонда.

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#право
Психолог рассказала, как вернуться в работу после длинных майских выходных
Психолог Цай: можно составить календарь планов для легкого выхода из праздников
01 мая 2025, 12:03

Фото: iStock/Maria Korneeva

Наступили длительные выходные, после которых вернуться в работу не так легко.
Психолог-бизнес-тренер Юлия Куликова-Цай в беседе с «Радио 1» рассказала, что важно заранее подготовиться к выходу из праздников.

«Мы можем запланировать какие-то действия, чтобы это не было для нас неожиданным стрессом. То есть нам нужен определенный план, который мы, договариваясь с собой лично, планируем соблюдать. Можно составить свой календарь дел, чтобы видеть заранее то, что предстоит», — сказала эксперт.

По ее словам, на выходных нужно переключать мозг на другую деятельность, заниматься тем, что приносит радость.

«Поехать в парк, хорошенько прогуляться, подышать свежим воздухом, насытиться какими-то объектами культуры и искусства. Нужно не менять режим и пить витамины», — рассказала психолог.

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#майские праздники
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У Крымского маста наблюдается очередь из нескольких тысяч автомобилей
У Крымского моста наблюдается очередь из более трех тысяч автомобилей
01 мая 2025, 11:57

Фото: iStock/ chris-mueller

Больше трех тысяч автомобилей ждут проезда у Крымского моста, сообщил Телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Тамани находится 2635 транспортных средства», — отмечалось в публикации.

В очереди придется простоять порядка четырех часов, подчеркнули в канале.
Со стороны Керчи в очереди ждут 450 автомобилей, они проезжают спустя примерно два часа.

Огромные очереди перед въездом на Крымский мост обычно наблюдаются в период майских праздников. Как заявлял глава Крыма Сергей Аксенов, на подъезде со стороны Краснодарского края введут дополнительную полосу для движения и досмотра. Еще в Минтрансе обещали увеличить количество пунктов досмотра на время туристического сезона.

Ранее сообщалось, что Россия и Абхазия возобновляют регулярное авиасообщение после более чем 30-летнего перерыва.

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#пробки
#крымский мост
#автомобили
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Россиянам дали советы по подготовке машины к поездке на дачу
01 мая 2025, 11:31

Фото: iStock/Rauf Karimov

Перед поездкой на дачу на автомобиле следует осмотреть основные детали машины: двигатель, коробку передач, тормоза, подвеску и электрику. Об этом сообщил эксперт «Авто.ру» Иван Ананьев в беседе с RT.
Необходимо убедиться, исправно ли работают все компоненты автомобиля и нет ли посторонних шумов. Также важно проверить уровень масла и отсутствие следов его утечки под капотом.

Также Ананьев порекомендовал потратить несколько минут на проверку световых приборов.

«Поставьте автомобиль на расстояние от 8 до 10 м от стены. Отметьте скотчем верхний край светового пятна. Затем переместите машину ближе к стене, на 1—3 м. Если настройка выполнена правильно, верхняя граница светового пятна останется на прежнем уровне. Как скорректировать положение, подскажет инструкция к вашему автомобилю», – посоветовал эксперт.
Кроме того, стоит осмотреть щётки стеклоочистителей. Следует очистить механизм от остатков листвы и скопившейся грязи, смазать пружины, прижимающие щёчку к стеклу. Не будет лишним очистить и отполировать лобовое стекло.

Помимо этого, Ананьев призвал воздержаться от мытья автомобиля на природе. Если грязная вода с моющими средствами впитается в землю, то можно получить штраф до пяти тысяч рублей за урон окружающей природе. Аналогичные правила работают и при ремонте машины в неположенном месте.

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#машины
#дача
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Абхазия открывает регулярное авиасообщение с Россией впервые с 1993 года
01 мая 2025, 11:17

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko

Сегодня, 1 мая, Россия и Абхазия возобновляют регулярное авиасообщение после более чем 30-летнего перерыва. Самолёт авиакомпании «ЮВТ Аэро» выполнит первый с 1993 года рейс из московского аэропорта Внуково во вновь открывшуюся воздушную гавань Сухуми.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в администрации президента Абхазии Бадры Гунбы. Пассажирам рейса из Москвы в Сухуми будет представлена концертная программа с участием известных абхазских и российских артистов, посвящённая дружбе народов и Победе в Великой Отечественной войне.

Второй рейс из Москвы в Сухуми стартует 3 мая, а затем полёты будут осуществляться раз в неделю по субботам. Время отправления борта из Внуково — 14:30. В столице Абхазии самолёт приземлится в 18:00. Из Международного аэропорта им. В. Г. Ардзинбы самолёты будут отправляться в 19:30, посадка во Внуково — в 23:00. Все рейсы будут выполняться на 50-местном самолёте Bombardier CRJ200.

В будущем маршрут поддержат также авиакомпании Ifly и «НордСтар», Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) уже выдало перевозчикам соответствующие ​допуски.

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#полеты
#абхазия
#аэропорт
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Федул Ветреник 2 мая: почему нельзя путешествовать и конфликтовать, народные приметы
01 мая 2025, 10:41

Фото: iStock/sandipruel

2 мая в народном календаре отмечается день Федула, прозванного Ветреником. Это название праздник получил не случайно — в эту пору часто дули сильные весенние ветры.
В этот день также существует ряд примет и запретов. Подробности — в материале «Радио 1».

История торжества

Люди считали, что Федул приносит свежий поток воздуха, очищающий землю от остатков зимы и пробуждающий растения к росту.

В этот день ветер мог рассматриваться как благословение или предостережение: теплый ветер предвещал хороший урожай, а резкий и холодный — затяжную весну.

В некоторых деревнях существовала традиция выходить на возвышенности и ловить ветер, чтобы он «уносил болезни и тревоги». Женщины вывешивали постельное бельё и одежду на просушку, веря, что ветер придаст им особую чистоту. В домах открывали окна настежь, чтобы пустить в жилище обновлённую энергию.

Кроме того, 2 мая считался хорошим днем для предсказаний. Люди слушали, откуда дует ветер, и гадали о будущих событиях. Этот день связывали с природными переменами и настроением самого человека — рекомендовалось больше отдыхать и избегать тяжёлых забот.

Фото: iStock/Gilitukha

Что можно делать 2 мая

В праздник Федула Ветренника принято следовать народным традициям, обеспечивающим гармонию дома и души.

  1. Обеспечьте циркуляцию свежего воздуха в жилище, проветривайте комнаты и вынесите постельные принадлежности на солнечный свет для освежения и дезинфекции.
  2. Совершите прогулку на природе, насладитесь живописью лесов и полей, ощутив единение с окружающим миром.
  3. Займитесь несложными домашними заботами: приведите в порядок интерьер, очистите пространство от ненужных вещей.
  4. Уделите внимание садовым растениям: пересадите рассаду, ухаживайте за комнатными цветами, поддерживая красоту зеленого уголка вашего жилища.
  5. Отдохните душой, займитесь медитацией, чтением книг, уделяя особое внимание внутреннему покою и гармонии.
  6. Осуществляйте ритуалы очищения пространства, используя традиционные народные средства, такие как ароматические травы, способные создать атмосферу чистоты и благополучия.

Фото: iStock/ChamilleWhite

Что не следует делать 2 мая

Народная мудрость рекомендует в праздник Федула Ветренника воздерживаться от определённых поступков ради сохранения здоровья и семейного благополучия.

  • Избегайте конфликтов и споров: древние верили, что весенний ветер способен разнести негативные эмоции далеко вокруг, создавая длительные последствия.
  • Лучше отложить стрижку волос: согласно древним приметам, сильное движение воздушных масс способно негативно повлиять на самочувствие человека, лишив его жизненных сил.
  • Притормозите амбициозные начинания: велик риск столкнуться с препятствиями, и задуманное дело может оказаться напрасным трудом.
  • Откажитесь от далеких путешествий: старый опыт подсказывал, что переменчивость погодных условий способна нарушить планы и привести к непредвиденным трудностям.
  • Будьте осторожны с огнем вне помещений: сильный ветер увеличивает вероятность возникновения пожара и распространения искр.

Приметы погоды

Согласно старинным наблюдениям, погоду на 2 мая трактуют следующим образом:

Южный ветер сулит теплое и плодородное лето, тогда как сильные северные потоки предрекают прохладное продолжительное время.

Ясность неба и тихое дыхание природы обещают благоприятный майский месяц впереди. А появление множества паутин свидетельствует о наступлении сухой погоды. Изменение направления ветра ближе к вечеру традиционно воспринимается как знак скорого изменения атмосферных условий.

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