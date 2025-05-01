Эксперт Подпалый рассказал, кто может получить дачный участок бесплатно

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Стоимость земли и загородных домов постоянно растёт. Однако существует несколько льготных категорий граждан, которые могут получить в собственность дачные участки совершенно бесплатно.
О том, кто из льготников имеет на это право, рассказал в разговоре с изданием Life генеральный директор ООО «Федеральное кадастровое агентство» Алексей Подпалый.
Во-первых, это многодетные семьи. К мерам их поддержки относится также возможность получения бесплатного земельного участка. Для оформления этой льготы следует обратиться в орган местного самоуправления, в ведении которого находится формирование списка многодетных семей и который контролирует выделение для них земельных участков. Земля предоставляется в собственность.
Также право на получение земельного участка имеют молодые специалисты, трудящиеся в сельской местности. Наделы с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства» или «для ведения личного подсобного хозяйства» предоставляются молодым людям, приехавшим работать в сельскую местность, на правах аренды либо безвозмездного пользования на срок до пяти лет. Если молодой специалист уехал работать в другое место раньше этого срока, земля возвращается в муниципальный фонд. Если же он отработал в данной местности пять лет, то участок переходит в его собственность.
В-третьих, к льготной категории в этом случае относятся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы. Они также имеют право на бесплатное получение земельного участка. Предоставление участка может производиться как из федерального, так и из ведомственного земельного фонда.
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Во-первых, это многодетные семьи. К мерам их поддержки относится также возможность получения бесплатного земельного участка. Для оформления этой льготы следует обратиться в орган местного самоуправления, в ведении которого находится формирование списка многодетных семей и который контролирует выделение для них земельных участков. Земля предоставляется в собственность.
Также право на получение земельного участка имеют молодые специалисты, трудящиеся в сельской местности. Наделы с видом разрешённого использования «для индивидуального жилищного строительства» или «для ведения личного подсобного хозяйства» предоставляются молодым людям, приехавшим работать в сельскую местность, на правах аренды либо безвозмездного пользования на срок до пяти лет. Если молодой специалист уехал работать в другое место раньше этого срока, земля возвращается в муниципальный фонд. Если же он отработал в данной местности пять лет, то участок переходит в его собственность.
В-третьих, к льготной категории в этом случае относятся Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры Ордена Славы. Они также имеют право на бесплатное получение земельного участка. Предоставление участка может производиться как из федерального, так и из ведомственного земельного фонда.
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Александр Бойцов