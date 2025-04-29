Подмосковные врачи получили с начала года 49 бесплатных земельных участков

Фото: пресс-служба Минимущества МО
Медицинские специалисты Московской области с начала текущего года получили в безвозмездное пользование 49 участков в рамках льготной региональной программы «Земля врачам», сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
«Больше всего участков в текущем году выделили в округе Щёлково — здесь землю получили девять врачей. В Коломне врачам выделили восемь участков, а в округах Чехов, Ступино, Сергиево-Посадский, Раменский, Пушкинский и Орехово-Зуевский — по три участка», — рассказал министр имущественных отношений Подмосковья Тихон Фирсов.В программе «Земля врачам» могут принять участие медики 39 специальностей в 32 округах Московской области. Заявку на получение земли можно подать через местную администрацию и выбрать участок из списка.
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Лев Каштанов