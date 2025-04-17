В Подмосковье устранили нарушения землепользования в двух округа

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
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Фото: Министерство имущественных отношений Московской области
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В Подмосковье продолжается систематическая работа по контролю за соблюдением земельного законодательства. Инспекторы Министерства имущественных отношений (МЗК) проводят обследования участков с целью не наказания, а помощи правообладателям — разъясняют суть нарушений и подсказывают, как их устранить.
В Павловском Посаде на улице Рябиновая был зафиксирован случай самовольного захвата земли. После профилактической беседы с инспекторами владелец участка демонтировал ограждение и перенёс его в границах, зафиксированных в Едином государственном реестре недвижимости.
Другой случай произошёл в Балашихе на улице Пехорская. Там на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, незаконно осуществлялась коммерческая деятельность. После уведомления от инспекторов собственник изменил вид разрешённого использования (ВРИ), приведя участок в соответствие с требованиями законодательства, в частности, статьи 42 ЗК РФ Земельного кодекса.
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Другой случай произошёл в Балашихе на улице Пехорская. Там на участке, предназначенном для ведения личного подсобного хозяйства, незаконно осуществлялась коммерческая деятельность. После уведомления от инспекторов собственник изменил вид разрешённого использования (ВРИ), приведя участок в соответствие с требованиями законодательства, в частности, статьи 42 ЗК РФ Земельного кодекса.
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Дайана Хусинова