Эксперт раскрыл, что будет с жилищной ипотекой без льготных программ

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Без льготных программ ипотечное кредитование будет падать, заявил эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его словам, более 80% квартир в России продавалось только благодаря жилищным кредитам.
«Банк России за последние два года ужесточил требования — к первоначальному взносу, долговой нагрузке заемщиков и подтверждению доходов. Получается, что без льготных программ ипотечное кредитование будет сдуваться», — пояснил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.Вместе с тем инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин считает, что на сегодняшний день выгоднее снимать квартиру, а деньги на ее покупку держать на вкладе и получать проценты. В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик указал, что с квартиры за 10 млн рублей можно получать лишь порядка 60 тысяч рублей в месяц, если сдавать ее в аренду.
«А со вкладов вы будете получать с 10 млн рублей не менее 2 млн рублей в год, то есть более 160 тыс. рублей в месяц. Если квартира дороже или дешевле 10 млн рублей, цифры будут другие, но пропорции сопоставимые. Вечно так делать не получится, поскольку стоимость аренды растет вслед за ценами на жилье», — поделился Бахтин.Читайте также:
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