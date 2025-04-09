Андрей Воробьёв высказался о рисках дорогой ипотеки

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Сегодня в России очень дорогая ипотека, хотя и существуют льготные программы. Семейная ипотека - важный элемент обеспечения стабильности на рынке жилья, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью «Ведомостям».
«Любая долговая нагрузка при высоких ставках – риск для стабильного существования. Что у нас в регионе сделано для строительства? Подтверждена стратегическая важность строительства комфортного нового жилья. Это один из нацпроектов президента. Это значит, что та семейная ипотека, которую оставили сегодня, и президент об этом сказал, является тем важным элементом обеспечения стабильности на рынке жилья. Потому что большинство людей не в состоянии заплатить за квартиру сразу 10 млн рублей и более», – отметил Воробьёв.Как напомнило издание, 8 апреля Воробьёв встретился с президентом Владимиром Путиным. Губернатор рассказал «Ведомостям» об управлении регионом с помощью цифры, о конкуренции с Москвой за кадры и бизнес и о модернизации коммунальной инфраструктуры после трудной зимы 2023 года.
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Лора Луганская