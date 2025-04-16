В Госдуме предложили ограничить рост платежей за ЖКХ

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Законопроект об ограничении роста коммунальных платежей был подготовлен после анализа ситуации в сфере ЖКХ и многочисленных жалоб россиян. Об этом заявил лидер фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов. По его словам, люди не хотят переплачивать за ЖКХ «на ровном месте».
«Предположим, владелец квартиры по самым разным причинам вовремя не пригласил специалиста для проведения поверки счетчика. Или срок его эксплуатации истек, а у человека нет денег на установку нового. Или, например, он не может поставить счетчик по техническим причинам. Почему во всех этих случаях коммунальщики врубают повышенный тариф и начинают брать с людей больше?» — возмутился Миронов в беседе с RT.В то же время депутат Госдумы Светлана Разворотнева считает, что ипотечное кредитование исчерпало себя как способ улучшить жилищные условия. В разговоре с Общественной Службой Новостей парламентарий отметила, что еще до повышения ключевой ставки, только 50% российских семей могли позволить себе купить квартиру в ипотеку. На данный момент, по ее словам, улучшить жилищные условия можно лишь строительством дома хозспособом, а возможности купить квартиру нет вовсе.
«При этом государство предыдущие годы поддерживало именно льготную ипотеку, тратило деньги на это очень серьезные, в итоге мы получаем отчет Счетной палаты в прошлом году о том, как ипотека разогрела рынок, а еще она была не адресной, поскольку некоторые граждане умудрялись брать по 20 льготных ипотек», — заявила она.Читайте также:
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