Эксперт раскрыл секрет радиостанции УВБ-76

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Радиостанция УВБ-76, также известная как «Жужжалка», не может передавать шифры или секретные данные. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, для конфиденциальных сообщений существуют другие каналы связи.
«У меня создается ощущение, что кто-то пытается сеять панику, особенно в приграничных регионах России. Вероятно, это может быть враг. Сейчас все на нервах. Но можете даже не сомневаться, никаких шифров, никаких секретных данных по таким радиостанциям никто никогда не передает. Есть другие каналы связи. Командир подлодки вообще вскрывает пакет с приказом после погружения», — поделился он в беседе с NEWS.ru.Дандыкин добавил, что прозвучавшие недавно в эфире «жужжалки» песни SHAMAN и гимн СССР — это случайно пробившиеся сигналы. Также вероятно, отметил эксперт, что кто-то специально пробился в эфир.
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