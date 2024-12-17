Радиостанция Судного дня передала в эфир 24 загадочных сообщения за сутки

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11 декабря 2024 года радиостанция УВБ-76, известная также как «Станция Судного дня», осуществила рекордную передачу, озвучив 24 сообщения с неясным содержанием. Об этом сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте», отслеживающей сигналы данной радиостанции.
По информации, опубликованной в группе, в эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали такие слова, как «пучок», «бильярд», «нанайка» и «азбука». Обычно станция передает монотонные звуки, что делает эту передачу особенно необычной и вызывает множество вопросов.
УВБ-76, которая считается частью системы «Мертвая рука», была создана для обеспечения связи в случае ядерной войны и часто ассоциируется с концепцией «Судного дня».
Радиостанция начала свою работу в 1976 году и вещает круглосуточно. Однако 99,99% ее эфира занимает обычное радиолокационное «жужжание». В течение дня в эфире также прозвучали загадочные слова, такие как «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Последним словом, которое прозвучало в 17:14 по московскому времени, стало «бродощёлк». Последняя активность в эфире была зафиксирована в сентябре этого года.
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УВБ-76, которая считается частью системы «Мертвая рука», была создана для обеспечения связи в случае ядерной войны и часто ассоциируется с концепцией «Судного дня».
Радиостанция начала свою работу в 1976 году и вещает круглосуточно. Однако 99,99% ее эфира занимает обычное радиолокационное «жужжание». В течение дня в эфире также прозвучали загадочные слова, такие как «панкосвод», «лагограч», «онероруст» и «геенна». Последним словом, которое прозвучало в 17:14 по московскому времени, стало «бродощёлк». Последняя активность в эфире была зафиксирована в сентябре этого года.
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Дарья Осипова