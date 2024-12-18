Радио «Судного дня» внезапно активизировалось: кто подает загадочные сигналы и замешаны ли тут спецслужбы

Фото: iStock/Alina Abel
Загадочная УВБ-76 снова заговорила. 13 декабря в эфир было передано более 20 сообщений. Частота УВБ-76 вещает с эпохи холодной войны но до сих пор никто не смог выяснить её истинное предназначение.
Что такое «станция Судного дня» и почему она считается предвестником апокалипсиса читайте в материале «Радио 1».
В эфире УВБ-76 вот уже белее 45 лет постоянно транслирует жужжание. Станция ведет непрерывное вещание, транслируя маркер — короткий тональный сигнал, который повторяется 25 раз в минуту. Однако время от времени сквозь жужжание и пиканье, неожиданно раздается голос на русском языке. Он ясно произносит бессмысленные слова, после чего снова исчезает.
Фото: iStock/Alina Abel
Во времена СССР радиолюбителям удавалась услышать слова на этой чистоте очень редко, 1-2 рада в год, что изменилось после 2000-х. Большая активность на станции Судного дня была накануне СВО, 20 февраля 2022 года.
13 декабря в эфире загадочного радио прозвучали слова «азбука», «двоебрачие», «безотходный», «бильярд», «хватание», «биоток», «геенна», «пискливость» и другие. Всего выпущено было 24 сообщения, расшифровать которые, как всегда, не удалось.
Уфолог Юрий Григорьев в разговоре с Life.ru выразил мнение, что загадочные передачи могут быть предупреждением для человечества о серьезной угрозе извне.
Фото: iStock/Anton Balashov
Интерес к станции не угасал с момента начала вещания, а ее назначение за долгие годы поросло консперологическими теориями. Одна из версий гласит о том, что радиочастота 4625 кГц, на которой вещает станция, обеспечивает возможность ответного ядерного удара и является частью системы, известной как «Мертвая рука». Прекращение ее работы автоматически приведет к запуску ядерных ракет.
Некоторые полагают, что УВБ-76 отправляет зашифрованные сообщения российским шпионам за границей. Технически это возможно, так как трансляция осуществляется на низкочастотной волне, и сигнал «Жужжалки» улавливают энтузиасты по всему миру.
Среди более странных версий можно выделить дистанционное управление Чернобыльской АЭС, поиск НЛО, маяк для инопланетян и мониторинг атмосферы.
Фото: iStock/Anton Balashov
Место нахождения передатчика также как и его назначение является спорным. Радиолюбители утверждают, что ранее радиостанция функционировала на узле связи Генерального штаба, расположенном недалеко от подмосковного Поварово. В 2011 году появилась информация о появлении еще одного передатчика в Ленинградской области на Карельском перешейке.
Про изменение места трансляции говорит и тот факт, что в 2010 году станция ненадолго прервала вещание. Предполагается, что это могло быть связано с передислокацией объекта, и военные покинули прежнее место за 90 минут.
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Жужжалка
В эфире УВБ-76 вот уже белее 45 лет постоянно транслирует жужжание. Станция ведет непрерывное вещание, транслируя маркер — короткий тональный сигнал, который повторяется 25 раз в минуту. Однако время от времени сквозь жужжание и пиканье, неожиданно раздается голос на русском языке. Он ясно произносит бессмысленные слова, после чего снова исчезает.
Фото: iStock/Alina Abel
Во времена СССР радиолюбителям удавалась услышать слова на этой чистоте очень редко, 1-2 рада в год, что изменилось после 2000-х. Большая активность на станции Судного дня была накануне СВО, 20 февраля 2022 года.
13 декабря в эфире загадочного радио прозвучали слова «азбука», «двоебрачие», «безотходный», «бильярд», «хватание», «биоток», «геенна», «пискливость» и другие. Всего выпущено было 24 сообщения, расшифровать которые, как всегда, не удалось.
Уфолог Юрий Григорьев в разговоре с Life.ru выразил мнение, что загадочные передачи могут быть предупреждением для человечества о серьезной угрозе извне.
«Следует понимать, что этот мир существует. Сегодня человечество идет к самоуничтожению. Поэтому станция как нельзя лучше отражает текущую ситуацию — Судный день. Мы находимся на грани ядерной катастрофы», — рассказал Григорьев.
Зачем нужна станция Судного дня
Фото: iStock/Anton Balashov
Интерес к станции не угасал с момента начала вещания, а ее назначение за долгие годы поросло консперологическими теориями. Одна из версий гласит о том, что радиочастота 4625 кГц, на которой вещает станция, обеспечивает возможность ответного ядерного удара и является частью системы, известной как «Мертвая рука». Прекращение ее работы автоматически приведет к запуску ядерных ракет.
Некоторые полагают, что УВБ-76 отправляет зашифрованные сообщения российским шпионам за границей. Технически это возможно, так как трансляция осуществляется на низкочастотной волне, и сигнал «Жужжалки» улавливают энтузиасты по всему миру.
Среди более странных версий можно выделить дистанционное управление Чернобыльской АЭС, поиск НЛО, маяк для инопланетян и мониторинг атмосферы.
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Откуда идет вещание
Фото: iStock/Anton Balashov
Место нахождения передатчика также как и его назначение является спорным. Радиолюбители утверждают, что ранее радиостанция функционировала на узле связи Генерального штаба, расположенном недалеко от подмосковного Поварово. В 2011 году появилась информация о появлении еще одного передатчика в Ленинградской области на Карельском перешейке.
Про изменение места трансляции говорит и тот факт, что в 2010 году станция ненадолго прервала вещание. Предполагается, что это могло быть связано с передислокацией объекта, и военные покинули прежнее место за 90 минут.
Читайте также:
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Елена Генералова