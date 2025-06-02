Эксперт раскритиковал идею смягчить ограничения на тонировку боковых стекол автомобиля
Автоэксперт Хайцеэр: тонировка автомобиля может привести к аварии
Затонированные боковые окна в машине затрудняют обзор и усложняют работу правоохранительных органов, так считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
Ранее сообщалось, что депутат ГД Ярослав Нилов предложил смягчить ограничения на тонировку передних боковых стекол автомобилей.
«В летние жаркие дни с темными стеклами гораздо приятнее в салоне. Но как только устанавливается плохая пасмурная погода, тонировка серьезно затрудняет обзор, что повышает риск попасть в аварию», — сказал Хайцеэр в беседе с «Москвой 24».
Он также напомнил, что ограничения по тонировке передних боковых стекол предприняли из соображений антитеррористической безопасности, чтобы сотрудники ДПС могли видеть, кто в нем находится.
В свою очередь автоэксперт Михаил Колодочкин в беседе с RT заявил, что любые доработки автомобиля сверх того, что сделал автозавод, приносят только вред.
По его словам, затемнение стекол защищает салон автомобиля от солнца. Однако специалист отметил, что основная причина тонировки автомобиля — мальчишество.
«Я сел в машину, захлопнул дверь, и меня снаружи никто не видит. У меня машина не просто как у всех, а затемнённая. Может, приставать не будут, раз я весь такой крутой и машина у меня такая крутая. Это мальчишество такое, на мой взгляд», — пояснил Колодочкин.