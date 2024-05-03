В России хотят отменить штрафы за тонировку автомобилей

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В Госдуму на рассмотрение внесли законопроект, предполагающий отмену штрафов за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание составляет не менее 50% от установленного показателя. Об этом информирует ТАСС.
В пояснительной записке отмечают, что такие штрафы вызывают споры среди водителей, а тонировка становится поводом для проверки сотрудниками Госавтоинспекции, что «является благодатной почвой для злоупотреблений».
Помимо этого, тонировка защищает от солнечных лучей, негативно влияющих на зрение автомобилиста, снижает температуру в салоне, в то время как использование кондиционера повышает расход топлива.
Согласно ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно быть не меньше 70%. В случае нарушения требований, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Законопроект предлагает не наказывать водителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50% от требований технического регламента.
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Помимо этого, тонировка защищает от солнечных лучей, негативно влияющих на зрение автомобилиста, снижает температуру в салоне, в то время как использование кондиционера повышает расход топлива.
Согласно ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно быть не меньше 70%. В случае нарушения требований, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Законопроект предлагает не наказывать водителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50% от требований технического регламента.
«Таким образом, с учетом предлагаемых изменений административная ответственность будет наступать при светопропускании передних боковых стекол менее 35%», - говорится в пояснительной записке.Читайте также:
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Алина Юрчак