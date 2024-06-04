Rolls-Royce внука первого президента Татарстана остановили за нарушение

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На Невском проспекте в Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции остановили Роллс-Ройс 35-летнего Тимура Шаймиева, внука экс-президента Татарстана, из-за нарушения.
Они заметили, что стекла автомобиля были затонированы слишком темно — светопропускаемость составляла всего 12%, вместо допустимых 70%. За это нарушение Шаймиева оштрафовали на 500 рублей, пишет «Фонтанка».
Тимур Шаймиев — внук первого президента Татарстана и сын генерального директора компании «Татавтодор», которая входит в число самых богатых людей России. Стоимость его автомобиля оценивается в несколько десятков миллионов рублей.
Напомним, что в сентябре 2023 года бывшего главу местной ГИБДД Романа Кузовлева привлекли к ответственности за тонировку передних боковых стекол в Сургуте.
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Тимур Шаймиев — внук первого президента Татарстана и сын генерального директора компании «Татавтодор», которая входит в число самых богатых людей России. Стоимость его автомобиля оценивается в несколько десятков миллионов рублей.
Напомним, что в сентябре 2023 года бывшего главу местной ГИБДД Романа Кузовлева привлекли к ответственности за тонировку передних боковых стекол в Сургуте.
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Артем Кузьмин