Эксперт объяснил, как качественное сливочное масло отличить от подделки

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В 2024 году наибольшая доля фальсификата среди молочной продукции пришлась на сливочное масло, сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт на Всероссийском съезде производителей и переработчиков молока.
Руководитель гражданского комитета «За честные продукты!» Александр Бражко в беседе с «Радио 1» заявил, что подмена качественного масла грозит здоровью нации.
При выборе масла, по словам эксперта, есть некоторые моменты, которые стоит учитывать.
Он добавил, что не стоит забывать про «сарафанное радио» и прислушиваться к советам знакомых.
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«Жулики научились на сегодняшний день делать жировые массы, с которыми даже в лабораториях порой не могут разобраться», — прокомментировал он.
При выборе масла, по словам эксперта, есть некоторые моменты, которые стоит учитывать.
«Ни в коем случае нельзя покупать товар, с которым вы ранее не были знакомы, то есть от так называемого нового неизвестного фасовщика. Еще нужно брать товары среднего ценового сегмента (не самой низкой и не самой высокой стоимости). Покупать продукцию не фасовщика, а непосредственно производителя и проверять данное юридическое лицо на сайте Роспотребнадзора, Россельхознадзора, на сайте налоговой службы и судов», — порекомендовал эксперт.
Он добавил, что не стоит забывать про «сарафанное радио» и прислушиваться к советам знакомых.
«Ну и интуитивные факторы. Наверное, нужно доверять своему ощущению, доверять своему вкусу и опыту», — заключил он.
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Анастасия Панченко