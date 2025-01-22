Главный диетолог Подмосковья Пичугина описала влияние рациона на здоровье

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Неправильный выбор продуктов и нездоровые пищевые привычки повышают риск развития опасных неинфекционных заболеваний. Об этом сообщила главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина. Она рассказала, какие продукты предупреждают болезни, а какие их приближают.
«Среди заболеваний, которые может вызвать неправильное питание, – ожирение, сахарный диабет второго типа, инфаркт, инсульт, метаболический синдром, болезни желудка, печени, кишечника, других органов и систем. Так, значительно повышает вероятность заболеть сахарным диабетом второго типа избыточное потребление простых углеводов. Это все виды сахара и фруктозы, мучные и крахмалистые продукты, в меньшей степени – макароны и крупы», – пояснила Пичугина, слова которой привели в пресс-службе подмосковного Минздрава.По словам диетолога, углеводы превращаются в организме в глюкозу, которая при длительном избыточном потреблении снижает чувствительность клеток к инсулину.
«В этом случае поджелудочная железа начинает работать с перегрузкой, чтобы компенсировать повышенную потребность в инсулине. Со временем она истощается, и развивается диабет. Вывод прост: уменьшение в рационе количества добавленных углеводов снижает вероятность сахарного диабета и связанных с ним осложнений – разрушения сосудов, слепоты и хромоты», – отметила специалист.Снизить риск развития инсульта и инфаркта из-за атеросклероза сосудов поможет исключение из рациона насыщенных жиров и трансжиров, которых много в фастфуде и кондитерских изделиях.
«Они повышают уровень холестерина и приводят к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах. Риск можно уменьшить, заменив вредные жиры на полезные – например, на оливковое масло, орехи и рыбу. Ежедневное потребление 30 граммов орехов снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний на 30%. Увеличение в питании доли фруктов и овощей хотя бы на 200 г в день уменьшает риск развития инсульта», – уточнила врач.Она добавила, что в рационе современных людей много переработанных продуктов и мало клетчатки.
«Такой дисбаланс может привести к проблемам с перевариванием пищи и запорам, увеличить риск развития рака кишечника. Полезно включать в рацион больше свежих овощей, фруктов и цельных злаков, которые помогают пищеварению и поддерживают здоровую микрофлору», – сказала Пичугина.Она напомнила, что здоровым можно назвать только разнообразное и сбалансированное питание с достаточным количеством питательных веществ, микроэлементов и витаминов. Важно обеспечивать баланс белков, жиров и углеводов, пить достаточно воды и поддерживать физическую активность соответственно уровню здоровья и возрасту.
Как напомнили в подмосковном Минздраве, сейчас идёт Неделя профилактики неинфекционных заболеваний.
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Лора Луганская