«Не отравятся»: что продавцы делают с просрочкой и какие хитрости стоят за датой изготовления, откровения кассира супермаркета

Супермаркет в центре города или рядом с домом — это неотъемлемая часть повседневной жизни, как в городах, так и в селах. Ежедневно люди приходят за покупками и даже не задумываются о том, как за собственные деньги приобретают некачественный, а порой вредный для здоровья товар. О хитростях продавцов из магазинов известных сетей расскажет «Радио 1».