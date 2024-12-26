«Не отравятся»: что продавцы делают с просрочкой и какие хитрости стоят за датой изготовления, откровения кассира супермаркета

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Супермаркет в центре города или рядом с домом — это неотъемлемая часть повседневной жизни, как в городах, так и в селах. Ежедневно люди приходят за покупками и даже не задумываются о том, как за собственные деньги приобретают некачественный, а порой вредный для здоровья товар. О хитростях продавцов из магазинов известных сетей расскажет «Радио 1».
Смена ценников
О своей работе продавцом-кассиром рассказала местная жительница в интервью «КП — Ростов-на-Дону». По ее словам, по вторникам сотрудники приходят на работу на час раньше — меняют ценники.
«Нам сообщают, что некоторые товары подешевеют, а другие подорожают. Цены устанавливает торговая сеть. Если не успеем заменить ценники, придется продавать по старым, что приведет к убыткам и недовольству покупателей», — объяснила она.
Что делают с просрочкой
Еще одно негласное правило торговых сетей – вся просрочка — на кухню.
«Например, если мясо просрочилось позавчера, его используют для приготовления котлет. Некоторые просроченные товары сотрудники могли забрать себе бесплатно в качестве бонуса к зарплате», — сообщила собеседница издания.
Что касается продуктов собственного производства, то с ними решается вопрос проще – этикетки с датой изготовления переклеиваются.
Клиенты «не отравятся»
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«Эти тортики — нашего собственного производства. Мы переклеиваем дату и выставляем их снова на продажу: впереди еще целая неделя. Если и за эту неделю они не уходят, переклеиваем дату снова. «А если кто-то отравится?» — спросила я, «Не отравятся. Чем там можно отравиться? Они же вечные», — ответила директор магазина продавцу.
Продукты с истекающим сроком годности, оставшиеся всего на день-два, складываются в отдельную тележку.
«Мы фасуем их по два: например, две одинаковые бутылки кефира обматываем скотчем и прикрепляем бирку «два по цене одного». Так они быстрее расходятся», — объяснила продавец.Читайте также:
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Анастасия Хохлова