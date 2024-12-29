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Эксперт рассказала, как засолить рыбу к Новому году за полдня

Эксперт Котельникова: рыбу к новогоднему столу можно засолить за полдня
Фото: iStock/AndreySt

Фото: iStock/AndreySt

Магазинные полки пустеют: до главного зимнего праздника остались считанные дни. У тех, кто не успел купить готовую соленую рыбу к новогоднему столу, выбор один — засаливать самостоятельно.
Директор департамента исследований Роскачества, кандидат технических наук Лилия Котельникова в беседе с «Радио 1» заявила, что солят, как правило, красную рыбу, например, семгу или форель.

«Это жирная рыба, и в этом ее достоинство. Получается вкусно и не сухо. Если мы посолим сухую рыбу, она будет не очень подходить по вкусовым характеристикам. Если мы берем семгу и форель, которые выращивают в условиях аквакультуры, они транспортируются охлажденными или чуть-чуть подмороженными, но до стадии заморозки никогда не доходят», — отметила эксперт.



По ее словам, существует много различных способов засола, и главное — понимать толщину рыбы.

«Все зависит от толщины рыбы, какие кусочки вы выбираете. Я обычно делаю тонкими слайсами: они быстро готовятся. Можно за полдня в холодильнике уже получить готовый продукт. Можно с маслом, а можно и без — в зависимости от вкусовых предпочтений. Еще можно тушками засолить скумбрию. Главное, чтобы рыба была жирная, потому что сухая в соленом виде будет не очень хорошей, ее тогда нужно делать в заливках», — поделилась Котельникова.

Она подчеркнула, что соленая жирная рыба очень полезна для организма в разумных количествах, потому что в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты: Омега-3, Омега-6 и Омега-9.

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#россия
Володин рассказал о вступающих в силу в январе законах
29 декабря 2024, 12:05

Фото: istockphoto/ANGHI

С 1 января грядущего 2025 года ужесточатся миграционные нормы, а также ответственность за продажу вейпов малолетним. Кроме того, индексируют пенсии работающим пенсионерам, а МРОТ вырастет до 22400 рублей. Об этом в Telegram-канале проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«[С 1 января] вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Среди них законы о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов; о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан в России; об ограничении числа сим-карт, которые они смогут регистрировать на свое имя», — сказано в публикации.
Он добавил, что за текущий 2024 год депутаты приняли 14 миграционных законов. Помимо всего прочего, за продажу вейпов малолетним предусмотрят уголовную ответственность при неоднократном нарушении соответствующего законодательства.

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Маск отреагировал на новость о российской АЭС на Луне
Маск назвал новость RT о появлении российской АЭС на Луне к 2035 году интересной
29 декабря 2024, 09:39

Фото: iStock/Elen11

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал в соцсети X на новость телеканала RT о планах России к 2035 году доставить атомную электростанцию (АЭС) на Луну.
«Интересно», — так предприниматель прокомментировал соответствующую информацию.

В мае текущего года генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о начале разработки ядерной энергетической установки, которую РФ собирается отправить на Луну в 2033–2035 годах для совместной с Китаем научной лунной станции.

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#илон маск
#космос
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В Хабаровском крае осудили браконьеров за добычу икры на сумму свыше 39 млн. рублей
В Хабаровском крае осудили шесть человек за незаконную добычу рыбы и икры
29 декабря 2024, 06:23

Фото: iStock/tycoon751

В Хабаровском крае вынесен приговор шести участникам преступной группы за незаконную добычу рыбы и икры, нанесшую ущерб свыше 39 млн рублей. Информацию об этом опубликовало региональное управление Следственного комитета в своем Telegram-канале.
Группу организовал житель Комсомольска-на-Амуре в 2021 году. Она занималась незаконным выловом особо ценных видов рыб, включая калугу и амурского осетра, а также заготовкой икры, объем которой превысил 124 кг. Один из участников вовлек в преступную деятельность своего несовершеннолетнего сына.

В преступной схеме также использовались данные о передвижении правоохранительных органов, которые сообщал житель Ульчского района.

В расследовании участвовали сотрудники УМВД и УФСБ по Хабаровскому краю. Суд назначил пятерым участникам наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до шести лет пяти месяцев, с наложением штрафов от 100 до 500 тыс. рублей.

Один из соучастников получил условный срок — пять лет лишения свободы с испытательным сроком.

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Россиян предупредили о риске потери участка — как избежать изъятия земли?
Адвокат Кудерко: новый закон с 1 марта 2025 года угрожает изъятием участков
29 декабря 2024, 04:37

Фото: iStock/Mkovalevskaya

С 1 марта 2025 года в России начнет действовать закон, согласно которому земельные участки, включая дачи, огороды и земли под жилищное строительство, могут быть изъяты за ненадлежащее использование. Об этом рассказала адвокат Елена Кудерко в беседе с «Прайм».
Основное внимание стоит уделить определению «заброшенности» участка. Критерии признания участка неиспользуемым зависят от его категории.

Для земель населенных пунктов, где находятся участки под индивидуальное жилищное строительство, важно начать освоение в течение трех лет с момента получения прав. Если строительство или подготовка к нему не начались, участок может быть признан заброшенным.

Фото: iStock/krblokhin

Для дач и садовых участков критерии другие: зарастание сорняками на более чем половине площади, разросшиеся кустарники или деревья, а также наличие плотного дерна на глубине 15 см и более. Если на участке ведется сельскохозяйственная деятельность менее чем на четверти площади, его также могут признать неиспользуемым.

Важно, что процесс изъятия начнется не сразу. Собственник получит уведомление с требованием устранить нарушения. Если это не будет сделано в течение 30 дней, участок может быть изъят. Первые аукционы по продаже таких земель возможны только в 2028 году.

Для неиспользуемых земель уже сейчас предусмотрены штрафы: от 0,5 до 1% кадастровой стоимости, но не менее 10 тысяч рублей. Для участков ИЖС штрафы выше — от 1 до 1,5%, но не менее 20 тысяч рублей.

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#дачи
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​В России повысили доступность бесплатных социальных услуг
Минтруд облегчил доступ к бесплатным социальным услугам для россиян
29 декабря 2024, 02:17

Фото: iStock/mizar_21984

Правительство России обновило правила оценки доходов для получения бесплатных социальных услуг. Теперь больше категорий доходов не будут учитываться при расчете нуждаемости, сообщили в Минтруде. Это повысит доступность бесплатных социальных услуг. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Из расчета доходов исключат заработок в государственных организациях для проживающих в социальных стационарах, выплаты по соцконтрактам, средства маткапитала, налоговые вычеты и компенсации за реабилитацию.

Поддержку главным образом смогут получить люди с инвалидностью, семьи с детьми и пожилые граждане.

Изменен и состав семьи при расчете дохода. Теперь учитываются только заявитель, его супруг или супруга, дети до 18 лет и студенты-очники до 23 лет. Другие родственники, совместно проживающие с получателем социальных услуг, в расчет не включаются.

Ранее сообщалось, что синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на 1 января.

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#правительство
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#услуги
#компенсации
#минтруд
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В Великобритании рассказали о жуткой дедовщине, наркотиках и насилии ​на флоте
Daily Mail: на подводном флоте Британии процветает культура насилия и разврата
29 декабря 2024, 01:56

Фото: iStock/Arseniy45

На подводных лодках Великобритании зафиксированы случаи насилия, дедовщины и разврата. Газета Daily Mail со ссылкой на источники сообщила о многочисленных проблемах в подводной службе Королевского флота, включая употребление наркотиков, унизительные церемонии и сексуальное насилие.
Источники утверждают, что на базе в Клайде (Шотландия), где размещены подлодки, моряки регулярно сталкиваются с обрядами «посвящения». Те нередко сопровождаются унизительными действиями сексуального характера.

Кроме того, среди военнослужащих распространена практика создания так называемых «списков изнасилований», а офицеры обмениваются открытками, прославляющими развратное поведение. Эти обстоятельства довели нескольких военнослужащих до попыток самоубийства.

Ранее «Радио 1» передавало, что в США суд вынес приговор матери и брату за убийство 15-летнего подростка-аутиста. Ребенок подвергался пыткам со стороны семьи, его морили голодом и держали в ледяной воде. Оба виновника больше переживают за свое будущее, чем за факт совершенного убийства.

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#насилие
#великобритания
#наркотики
#изнасилование
#самоубийство
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Россиянам назвали минимальные проходные баллы ЕГЭ на 2025 учебный год
Минпросвещения РФ сообщило о минимальных баллах ЕГЭ на 2025/2026 учебный год
28 декабря 2024, 23:42

Фото: iStock/LuckyBusiness

Минпросвещения России утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в образовательные организации на 2025/2026 учебный год. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Для выпускников установлены следующие показатели: русский язык — 42 балла, математика — 39, физика — 39, обществознание — 42, история — 35, информатика — 44, иностранный язык — 30, литература — 40, биология — 39, география — 40, химия — 39.

Ранее было опубликовано расписание ЕГЭ на 2025 год. Основной период начнется 23 мая, а пересдача запланирована на 3 и 4 июля.

Также 26 декабря стало известно, что в Госдуму внесен законопроект, ужесточающий правила поступления в ВУЗы для выпускников колледжей и техникумов. Согласно проекту, абитуриенты, окончившие средние профессиональные учебные заведения, смогут поступать в университеты по внутренним экзаменам только в случае совпадения их специальности с выбранным направлением обучения.

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Риелтор объяснила, что нужно проверять перед покупкой квартиры
Риелтор Дягилева: при покупке квартиры нужно проверять продавца на банкротство
28 декабря 2024, 22:31

Фото: iStock/yavorskiy

При покупке квартиры нужно обязательно проверять, не находится ли продавец в предбанкротном состоянии, так как при признании его несостоятельным жилье может стать предметом споров или претензий со стороны кредиторов. Об этом заявила эксперт по жилой недвижимости, частный риелтор Анна Дягилева. Также она раскрыла правильный порядок действий при сделке по переуступке.
«Так, в случае сделки по переуступке, когда продается не сама квартира, а право требования на нее у застройщика по факту сдачи дома, крайне важно обратить внимание на то, чтобы этот объект был оформлен и куплен именно по договору долевого участия (ДДУ). Кроме того, деньги должны быть зачислены только на эскроу-счет без передачи наличных или зачисления на какой-либо сторонний банковский счет», — отметила эксперт в беседе с «Известиями».
В то же время доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин подчеркнул, что реальные доходы россиян вырастут на 8-9% по итогам 2024 года. Таким прогнозом он поделился с «Газетой.Ru». Наибольший рост отмечен в Республике Калмыкия — на 21,8%, наименьший — в Камчатском крае — снижение на 2,1%.
«Полагаю, что по итогам года мы увидим реальный рост доходов населения абсолютно во всех регионах, а это значит, что доходы граждан растут темпами выше инфляции. В среднем по стране показатель составит 108-109%», — поделился экономист.
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В Госдуме объяснили запрет на звонки через IP-телефонию
Депутат Немкин: запрет на звонки через IP-телефонию обезопасит граждан
28 декабря 2024, 22:20

Фото: iStock/JuYochi

Запрет на звонки с IP-телефонии на мобильные и домашние телефоны, введенный правительством России, обезопасит граждан, а также обеспечит баланс между борьбой с мошенниками и удобством пользователей. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Немкин, подчеркнув, что ограничение не коснется звонков через мессенджеры и видеозвонки.
«Это обеспечивает баланс между борьбой с мошенничеством и сохранением удобства для пользователей. Операторы связи, в свою очередь, смогут предложить более прозрачные и безопасные сервисы, что позитивно скажется на общем уровне доверия к телекоммуникационным услугам», — пояснил парламентарий в беседе с RT.
В то же время сегодняшний случай на Камчатке, где мужчина получил от мошенников 70 тысяч рублей от мошенников, которые рассчитывали заставить его поджечь полицейскую машину, но вместо этого пропил все деньги, вызвал широкий резонанс. Как отметил адвокат Дмитрий Краснов в разговоре с Общественной Службой Новостей, россиянин поступил правильно, но ему следовало сразу после звонка обратиться в полицию.
«Формально деньги возвращать вряд ли потребуется, ведь они выданы за противоправное действие, которое не было совершено. Более того, отказ от выполнения такого заказа предотвращает террористический акт, что юридически важно», — предположил юрист.
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