Эксперт рассказала, как засолить рыбу к Новому году за полдня

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Магазинные полки пустеют: до главного зимнего праздника остались считанные дни. У тех, кто не успел купить готовую соленую рыбу к новогоднему столу, выбор один — засаливать самостоятельно.
Директор департамента исследований Роскачества, кандидат технических наук Лилия Котельникова в беседе с «Радио 1» заявила, что солят, как правило, красную рыбу, например, семгу или форель.
По ее словам, существует много различных способов засола, и главное — понимать толщину рыбы.
Она подчеркнула, что соленая жирная рыба очень полезна для организма в разумных количествах, потому что в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты: Омега-3, Омега-6 и Омега-9.
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«Это жирная рыба, и в этом ее достоинство. Получается вкусно и не сухо. Если мы посолим сухую рыбу, она будет не очень подходить по вкусовым характеристикам. Если мы берем семгу и форель, которые выращивают в условиях аквакультуры, они транспортируются охлажденными или чуть-чуть подмороженными, но до стадии заморозки никогда не доходят», — отметила эксперт.
По ее словам, существует много различных способов засола, и главное — понимать толщину рыбы.
«Все зависит от толщины рыбы, какие кусочки вы выбираете. Я обычно делаю тонкими слайсами: они быстро готовятся. Можно за полдня в холодильнике уже получить готовый продукт. Можно с маслом, а можно и без — в зависимости от вкусовых предпочтений. Еще можно тушками засолить скумбрию. Главное, чтобы рыба была жирная, потому что сухая в соленом виде будет не очень хорошей, ее тогда нужно делать в заливках», — поделилась Котельникова.
Она подчеркнула, что соленая жирная рыба очень полезна для организма в разумных количествах, потому что в ней содержатся полиненасыщенные жирные кислоты: Омега-3, Омега-6 и Омега-9.
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Анастасия Бондарева