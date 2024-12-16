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Эксперт объяснила, как выбрать качественную рыбу на новогодний стол

Эксперт Котельникова: выбирая рыбу на Новый год, нужно смотреть на тёмные пятна
Фото: iStock/Olesia Shadrina

Фото: iStock/Olesia Shadrina

Как правило, рыба на новогоднем столе у россиян — традиционное блюдо. И здесь очень важно выбрать качественную продукцию, чтобы после празднования не попасть в больницу с инфекционным заболеванием.
Директор департамента исследований рост качества, кандидат технических наук Лилия Котельникова в беседе с «Радио 1» объяснила, на что нужно обращать внимание при выборе рыбы на новогодний стол.

«Важно смотреть на цвет рыбы, если уже есть какие-то поплывшие места (тёмные пятна в более глубоких мышечных тканях), то, вероятно, мы имеем дело с недоброкачественной продукцией. Если упаковка под вакуумом, конечно, сложно разглядеть, но стоит обращать внимание на сроки годности и хранение», — посоветовала эксперт.


Котельникова напомнила, что товар всегда можно вернуть, если он не отвечает каким-либо требованиям. По ее словам, лососевые породы рыб особенно пользуются спросом у россиян на зимних праздниках.

«Это горбуша, кижуч, кита, нерка. Это все красная рыба. У них отличается цвет мышечной ткани и нерестовые признаки. Кита и кижуч — чуть пожирнее, при этом у нерки — самое красное мясо», — поделилась собеседница.

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В Дубне продолжают украшать город к Новому году
16 декабря 2024, 11:53

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Дубна продолжает удивлять своих жителей и гостей ярким новогодним оформлением. В этот раз город преобразился благодаря новым декоративным элементам, установленным в разных районах. Особенно тепло горожане встретили обновлённый памятник локомотива, расположенный возле вокзала «Большая Волга», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В выходные на площади Мира установили новогоднюю карету, которая стала ярким элементом праздничного декора и привлекла много внимания со стороны семей с детьми. Горожане с удовольствием фотографируются возле неё и делятся снимками в социальных сетях.

Жители Дубны активно делятся восторженными отзывами о новогоднем оформлении города, отмечая, что он никогда раньше не был так ярко украшен к Новому году. Они восхищаются обилием ярких огней, красочными декорациями и дружелюбной атмосферой, создающей ощущение настоящего праздника.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Администрация городского округа Дубна совместно с культурными учреждениями организует разнообразные развлечения для детей и молодёжи в разных частях города. По словам главы городского округа Дубна Максима Тихомирова, в этом году его команда уделила особое внимание украшению города, и то, что уже увидели жители, будет дополнено в ближайшее время.

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Новогодний корпоратив 2024-2025: Топ-5 идей, как рассчитать стоимость в Подмосковье
16 декабря 2024, 11:50

Фото: iStock/opolja

Новогодний корпоратив — это отличная возможность для сотрудников отпраздновать завершение года, укрепить командный дух и просто хорошо провести время. ​Сколько будет стоить новогодний корпоратив в загородном доме и на площадке под ключ читайте в материале «Радио 1».

В преддверии череды новогодних праздников специалисты онлайн-платформы Авито подсчитали сколько в среднем обойдется проведение корпоративных мероприятий в разных регионах страны. Цены на организацию корпоратива в арендованном помещении или съемном доме могут варьироваться в зависимости от множества факторов.

Так с учетом затрат на аренду помещений, оформление и развлекательную программу, организация новогоднего корпоратива в загородном доме обойдется в среднем в 38 300 рублей по стране. В то же время, проведение корпоратива на арендованной площадке будет стоить примерно 34 500 рублей.

Сколько стоит организация корпоратива в Подмосковье


Фото: iStock/Ekaterina Narozhnova

Авито Услуги посчитали стоимость празднования новогоднего корпоратива при аренде различных локаций и с учетом заказа услуги организации мероприятия. В случае аренды дома в расчет брались объекты площадью более 150 квадратных метров для комфортного размещения гостей, а также с разрешением проводить шумные вечеринки.

Сколько стоит корпоратив в частном доме в Подмосковье


Аренда аренды загородного дома для корпоратива жителям Подмосковья обойдётся в среднем в 22 500 рублей в сутки. При аренде помещения в дали от города стоит учесть дополнительные расходы на доставку людей до места проведения мероприятия.

Сколько стоит корпоратив в банкетном зале в Подмосковье


Фото: iStock/maxcam2008

При бронировании лофта, банкетного зала или другую аналогичную локацию, цена в среднем составит 1 500 рублей в час. Таким образом, аренда места для праздника (на восемь часов) составит 12 000 рублей. Согласно данным Авито Услуг, в течение последнего года спрос на такие площадки увеличился на 48%. Кроме того, россияне все чаще выбирают услуги по организации корпоративов под ключ — интерес к этой опции возрос на 17% по сравнению с предыдущим годом.

Какая цена на услуги деда Мороза и Снегурочки в Московской области


Фото: iStock/Eshma

Услуги Деда Мороза и Снегурочки остаются неотъемлемой частью новогодних праздников. В этом году спрос на них вырос на 31%, а за последний месяц, перед корпоративами, увеличился на 55%. Запросы на выступления музыкальных групп также возросли почти на четверть ( 23%) по сравнению с прошлым годом. В 2024 году количество запросов на услуги ведущих новогодних корпоративов на платформе Авито Услуги увеличилось на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, россияне часто обращаются к специалистам по оформлению залов для создания новогодней атмосферы, и уже сейчас спрос на эти услуги возрос на 48%.

Таблица цен со стоимостью корпоратива в съемном доме и на площадке в России и Московской области


Информация Avito.Live


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Как грамотно организовать корпоратив


Фото: iStock/Kostikova

Чтобы праздник запомнился только положительными эмоциями, важно тщательно подойти к его подготовке. При организации корпоратива важно учесть несколько ключевых моментов:
Цели и задачи мероприятия: Определите, что вы хотите достичь — сплочение команды, празднование успехов, повышение мотивации и т.д.
Бюджет: Установите бюджет, который включает в себя аренду помещения, еду, напитки, развлекательную программу и другие расходы.
Дата и время: Выберите удобное время для большинства сотрудников. Учтите, чтобы это не совпадало с другими важными событиями.
Место проведения: Подберите место, которое соответствует количеству участников и формату мероприятия. Это может быть ресторан, конференц-зал или загородный комплекс.
Тематика: Определите тему мероприятия, которая может сделать его более интересным и запоминающимся.
Развлекательная программа: Подумайте о том, какие развлечения будут на мероприятии — это могут быть конкурсы, игры, выступления артистов или диджеев.
Кейтеринг: Закажите еду и напитки, учитывая предпочтения и диетические ограничения сотрудников.
Приглашения: Разошлите приглашения заранее, чтобы все могли подготовиться и подтвердить свое участие.
Техническое обеспечение: Убедитесь, что есть необходимое оборудование — проекторы, микрофоны, музыкальное оборудование и т.д.
Фотограф/видеограф: Подумайте о том, чтобы запечатлеть моменты корпоратива для дальнейшего использования в корпоративных материалах или на сайте.
Обратная связь: После мероприятия соберите отзывы от участников, чтобы понять, что удалось хорошо, а что можно улучшить в будущем.
Подарки и награды: Если у вас есть возможность, подумайте о вручении подарков или наград сотрудникам за достижения.

Учитывая эти аспекты, вы сможете организовать успешный корпоратив, который оставит положительные впечатления у всех участников.

Топ 5 необычных идей для корпоратива


Фото: iStock/Arda ALTAY

Вот несколько необычных идей для новогоднего корпоратива, которые помогут создать праздничное настроение и запоминающиеся моменты:

1. Новогодний бал-маскарад: Устроить вечер в стиле бал-маскарад, где все участники приходят в костюмах и масках. Это добавит элемент загадки и волшебства.
2. Тематическая вечеринка «Зимняя сказка»: Оформите пространство в стиле зимней сказки с белыми декорациями, снежинками и ледяными скульптурами. Участники могут прийти в костюмах сказочных персонажей.
3. Караоке вечер: Устройте вечер караоке с новогодними песнями. Это создаст непринужденную атмосферу и поднимет настроение.
4. Квест «Новый год»: Создайте новогодний квест с заданиями и головоломками, связанными с корпоративной культурой и новогодними традициями.
5. Тайный Санта: Введите традицию «Тайного Санты», где каждый сотрудник дарит небольшой подарок другому, не раскрывая свою личность до момента вручения.

Эти идеи помогут сделать ваш новогодний корпоратив интересным и незабываемым!

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В Кашире стартовала акция по профилактике ДТП с детьми
16 декабря 2024, 11:29

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Профилактическое мероприятие «Зимние каникулы», направленное на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей, стартовало 16 декабря в городском округе Кашира, оно продлится до 12 января, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«В ходе акции сотрудники Госавтоинспекции будут мониторить дороги, расположенные рядом с образовательными учреждениями и проверять водителей автобусов на соблюдение правил организованной перевозки групп детей», — говорится в сообщении.
Сотрудники ГАИ также напоминают родителям, что необходимо контролировать места детских катаний на санках, лыжах и конках: это не должно происходить рядом с проезжей часть. Кроме того, нельзя перевозить ребёнка в санках через дорогу. А водителям следует проявлять особое внимание и выбирать скорость с учётом того, что на дорогу может выбежать ребёнок.

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#гаи
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Россиянам посоветовали самую вкусную и полезную рыбу для новогоднего стола
Эксперт Котельникова: в Новый год нельзя выбирать красную рыбу дымового копчения
16 декабря 2024, 11:18

Фото: iStock/Alones Creative

Приближаются новогодние праздники. Россиянам хочется порадовать себя и своих близких вкусными и полезными блюдами. И, как правило, ни один праздничный стол не обходится без рыбы, которая является не только изысканным деликатесом, но и обеспечивает организм полноценным белком и жирными кислотами.
Директор департамента исследований рост качества, кандидат технических наук Лилия Котельникова в беседе с «Радио 1» заявила, что в качестве закусок на праздничных столах должна быть технологически приготовленная рыба.

«Это может быть слабосоленая рыба: ломтиках, тушками, кусками. Это может быть рыба холодного или горячего копчения — здесь все зависит от вкусовых предпочтений. Главное, чтобы было бездымовое копчение, потому что использования дыма вредно для организма: там содержатся канцерогенные вещества», — сказала она.

Хорошим примером вкусной и минимально обработанной рыбы эксперт назвала кисловато-соленую красную рыбу.

«Чуть подсолили, чуть подержали, и она уже сама по себе вкусная. Продаваться может и в вакуумной упаковке, и в обычной. Но лучше хранится эта продукция в вакууме: без доступа кислорода развитие различной микрофлоры происходит медленнее», — рассказала Котельникова.

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В Подмосковье с начала года отремонтировали более 900 крыш многоквартирных домов
16 декабря 2024, 11:12

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Свыше 900 кровель многоквартирных домов обновили в Московской области с начала года в рамках реализации программы капитального ремонта, сообщает пресс-служба регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства.
«На сегодняшний день программа капремонта в Московской области показывает устойчивую динамику. В текущем году отремонтировано 912 кровель. А всего с 2014 года в Подмосковье обновлено более 10,6 тыс. кровель. Работа проводится комплексно и с соблюдением всех нормативов», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Антон Велиховский.
Он добавил, что в задачи рабочих входит не только починка крыши, но и создание условий для долгосрочной эксплуатации кровель с учётом всех требований.

Отмечается, что гарантийный срок на капитальный ремонт кровли в Московской области составляет пять лет.

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Врач МОНИИАГ Забелина рассказала, как беременной женщине подготовиться к Новому году
16 декабря 2024, 11:10

Фото: Министерство здравоохранения Московской области

Зимние праздники — это радостное время, но обильные застолья и визиты гостей могут негативно сказаться на здоровье беременной женщины. Врач акушер-гинеколог МОНИИАГ Татьяна Забелина рассказала, как защитить себя и малыша от возможных рисков.
«Правильному питанию беременной женщины стоит уделять внимание во время любых праздничных мероприятий. Из рациона будущей мамы должны быть исключены жирные, жареные и копченые продукты. Стоит отдать предпочтение тушеным и запеченым вариантам праздничных блюд. Желательно пересмотреть рецепты традиционных салатов с майонезом, добавлять в них нежирные сорта мяса», — сказала Забелина.
Беременным женщинам следует избегать нездорового режима питания во время праздников, когда они переедают за праздничным столом, а затем пытаются компенсировать избыток голодовками. По мнению врача, такой подход может вызвать проблемы с пищеварением и ухудшить самочувствие будущей матери.

Вместо этого специалист рекомендует контролировать количество и качество потребляемой пищи, не бояться отказывать хозяевам, если предлагаемые блюда вредны для беременной, и при необходимости устраивать разгрузочные дни, употребляя 3–4 раза в день полезные продукты, такие как молочные блюда, каши, овощи и фрукты.

В качестве напитков врач советует выбирать некрепкий зелёный чай, напитки из фенхеля и аниса, минеральную воду с щёлочью, ромашковый чай и натуральные соки без сахара в умеренных количествах. Если нет противопоказаний, врач рекомендует не забывать о прогулках, плавании и утренней гимнастике, чтобы зимние праздники не превратились исключительно в застолья, а беременная женщина могла регулярно получать небольшие физические нагрузки.

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#подмосковье
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РЖД: Россия возобновила железнодорожное сообщение с Северной Кореей
16 декабря 2024, 11:09

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Россия 16 декабря возобновила пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.
Напомним, что поезда из России в Северную Корею перестали ездить на фоне пандемии коронавируса в 2020 году.

На прошлой неделе в РЖД сообщили, что одновременно с вводом нового графика движения поездов на 2024-2027 годы возобновляется курсирование международного состава №645/646 из Тумангана (КНДР) до Хасана (Россия) формирования Министерства железных дорог Северной Кореи.

Поезд уже вернулся в расписание. Он будет отправляться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам.

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Подмосковных регоператоров по обращению с ТКО перевели на усиленный режим работы
16 декабря 2024, 11:04

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковные региональные операторы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Первый замминистра Игорь Даниленко посетил с рабочим визитом Сергиево-Посадский городской округ. В администрации муниципалитета прошло совещание с представителями оператора.
«На особом контроле во всех городских округах – вывоз отходов. Снегопады, снежные заносы и гололёд сильно затрудняют движение спецтехники, маршруты становятся длиннее и сложнее. В новогодние праздники также растёт количество отходов и припаркованных во дворах автомобилей. Это увеличивает нагрузку на региональных операторов. Поэтому стараемся с каждым муниципалитетом разработать индивидуальные алгоритмы работы и эффективные способы борьбы с запаркованностью», – сказал Даниленко.
Из-за обильных снегопадов регоператоры перешли на режим повышенной готовности. График вывоза отходов во дворах может корректироваться в зависимости от ситуации.
«На особый контроль глав муниципалитетов поставлен вопрос проезда спецтехники к контейнерным площадкам в деревнях. По адресам, где не был произведён своевременный вывоз в дневное время, мы вместе с возчиком работаем во вторую смену», – добавил директор Сергиево-Посадского регионального оператора
Юрий Дуденков.
Сотрудники министерства осмотрели комплекс по переработке отходов «Север» в деревне Сахарово. Его мощность превышает 1 тыс. тонн сырья в год. Делегация осмотрела системы очистки фильтрата, познакомилась с процессом отбора фракций и взвешиванием.

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Российские банки резко сокращают кредитные лимиты
16 декабря 2024, 10:50

Фото: istockphoto/igoriss

Банки в России стали заметно сокращать лимиты по кредитным картам. Их могут разом урезать в несколько раз, причём без предварительного уведомления.
Об этом сообщают пользователи сервиса «Банки.ру», с жалобами которых ознакомились аналитики издания «Известия». Некоторые кредитные организации сокращают лимит даже до нуля. О такой проблеме сообщили три крупных участника рынка. Ситуация особенно обострилась в ноябре-декабре этого года.

Например, клиенты ВТБ рассказали, что им снижали лимиты по кредитным картам вдвое, в девять и даже в 20 раз. Одному из них кредитную сумму в один присест уменьшили с 200 до 10 тысяч рублей. С аналогичными проблемами сталкивались пользователи кредитных карт «Альфа-банка».

Участники финансового рынка идут на такие меры из-за ограничений, введённых Центробанком, в отношении заёмщиков с высокой долговой нагрузкой. Кроме того, банкам не выгодно держать кредитные карты с бесплатным периодом в то время, когда ставки по потребительским займам превышают 30%. Поэтому клиентам сокращают бесплатные периоды и одновременно повышают ставки за снятие наличных и переводы.

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