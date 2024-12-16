Эксперт объяснила, как выбрать качественную рыбу на новогодний стол

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Как правило, рыба на новогоднем столе у россиян — традиционное блюдо. И здесь очень важно выбрать качественную продукцию, чтобы после празднования не попасть в больницу с инфекционным заболеванием.
Директор департамента исследований рост качества, кандидат технических наук Лилия Котельникова в беседе с «Радио 1» объяснила, на что нужно обращать внимание при выборе рыбы на новогодний стол.
Котельникова напомнила, что товар всегда можно вернуть, если он не отвечает каким-либо требованиям. По ее словам, лососевые породы рыб особенно пользуются спросом у россиян на зимних праздниках.
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«Важно смотреть на цвет рыбы, если уже есть какие-то поплывшие места (тёмные пятна в более глубоких мышечных тканях), то, вероятно, мы имеем дело с недоброкачественной продукцией. Если упаковка под вакуумом, конечно, сложно разглядеть, но стоит обращать внимание на сроки годности и хранение», — посоветовала эксперт.
Котельникова напомнила, что товар всегда можно вернуть, если он не отвечает каким-либо требованиям. По ее словам, лососевые породы рыб особенно пользуются спросом у россиян на зимних праздниках.
«Это горбуша, кижуч, кита, нерка. Это все красная рыба. У них отличается цвет мышечной ткани и нерестовые признаки. Кита и кижуч — чуть пожирнее, при этом у нерки — самое красное мясо», — поделилась собеседница.
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Анастасия Бондарева