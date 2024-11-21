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Биолог объяснил, как выбрать самую свежую рыбу в магазине

Биолог Мануков: выбирать свежую рыбу нужно по цельной чешуе и розовым жабрам
Фото: iStock/nastya_ph

Фото: iStock/nastya_ph

Выбирая рыбу, нужно обращать внимание на цельную чешую, однородную по цвету, заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По его словам, на рыбе не должны быть видны повреждения и участки без чешуи.
«Для того, чтобы выбрать качественную рыбу, нужно смотреть на ее внешний вид. Прежде всего, на чешую — она должна быть по цвету однородная, без каких-либо повреждений, фрагментов отсутствия чешуи или ранений на теле», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.
Эскперт добавил, что рыба, естественно, не должна источать подозрительных запахов, глаза должны быть прозрачными, ни в коем случае не мутными и не ввалившимися.



Также при выборе свежей рыбы стоит осмотреть жабры. Для этого нужно немного отодвинуть жаберную крышку и обратить внимание на их цвет — они должны быть розовыми и однотонными.

Последний важный фактор, на который обратил внимание биолог, — это эластичность рыбы. Если слегка надавить на нее и отпустить, вмятина должна быстро исчезать.

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Участник спецоперации Замир Гаджимурадов стал мэром города Дагестанские Огни
21 ноября 2024, 16:05

Фото: istockphoto/fortton

Участник специальной военной операции, бывший заместитель командира батальона спецназа «Ахмат» пошёл во власть. Он избран мэром города Дагестанские Огни.
Городское собрание депутатов единогласно поддержало кандидатуру Гаджимурадова, сообщает телеграм-канал «Что там у дагестанцев?». С июля 2024 года он занимал должность советника главы Дагестана.

Капитан Гаджимурадов в зону ведения боевых действий направился добровольно, сражался в составе батальона спецназа «Ахмат», был заместителем командира подразделения Апты Алаудинова. Награждён орденом Мужества.

Предыдущий глава городской администрации Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев покинул свой пост в мае этого года. Обязанности мэра до избрания на этот пост Гаджимурадова исполнял Алахверди Халилов.

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#дагестан
#мэр
#спецоперация
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Сербия просит Россию помочь с постройкой отвода от нефтепровода «Дружба»
21 ноября 2024, 16:03

Фото: iStock/Cylonphoto

Сербия попросила Россию оказать помощь в строительстве отвода, который через Венгрию подключит страну к нефтепроводу «Дружба». Об этом в беседе с журналистами сообщил вице-президент «Транснефти» Владимир Каланда.
Отмечается, что сербская компания «Транснафта» собирается построить трубопровод, который будет следовать через территорию Венгрии напрямую к «Дружбе». Для реализации данного проекта сербские власти обратились к России с просьбой оказать содействие. Москва, в свою очередь, подчеркнул Каланда, готова помочь.

Такой шаг, продолжает вице-президент «Татнефти», позволит Сербии стать независимой в поставках нефти и значительно увеличить объёмы сырья, поставляемого в страну для внутреннего потребления.

Длина предполагаемого отвода от «Дружбы» составит порядка 300 километров.

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Медведев сообщил о проблемах с выплатами участникам СВО
21 ноября 2024, 15:30

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о проблемах с выплатами участникам спецоперации на Украине. Его слова приводятся в Telegram-канале партии «Единая Россия».
Политик призвал честно относиться к военным, столкнувшимся с невыплатами денежных средств.

Медведев рассказал, что приезжает в регионы и заслушивает доклады губернаторов о том, как развиваются события в данном направлении и какие имеются проблемы. И эти проблемы действительно есть, поэтому «не надо говорить о том, что у нас все хорошо».

Ранее зампред Совбеза лично проводил добровольцев «Молодой Гвардии» в зону СВО. Политик пожелал военным успехов и отметил, что полученный на службе опыт пригодится им в будущем, уже в мирной жизни.

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«Пусть отрастит рожалку»: как Собчак и Милонов ответили на слова депутата Ильтякова и кого парламентарий назвал «чучелами»
21 ноября 2024, 15:10

Александр Ильтяков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Вокруг депутата Госдумы Александра Ильтякова уже несколько дней не утихает скандал, поводом для которого стали его высказывания. Сначала парламентарий рекомендовал женщинам рожать детей «пока рожалка работает», а затем назвал тех, кто решается на аборт, «чучелами». Подробности – в материале «Радио 1».

Депутат призвал женщин рожать пока работает «рожалка»


Первые заявления Ильтякова появились в СМИ на фоне обсуждения наказания за склонение к аборту в Курганской области. В интервью Ura.ru депутат отметил, что необходимо с раннего возраста формировать у будущих поколений основы духовности и семейные ценности.

«Пока "рожалка" работает – делай, что велит тебе данное на Земле. В противном случае, идя против воли Создателя, ты убиваешь себя, свой род, своих близких грехом своим. Нужно с детского сада детям (завтрашнему народу) прививать духовные скрепы», — заявил депутат.

Позднее общественники раскритиковали депутата за его высказывания, однако сам Ильтяков не считает их грубыми. Он уточнил, что под «рожалками» он имел в виду не женщин, а их детородные органы.
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Ильтяков раскритиковал женщин, прерывающих беременность


На этом провокационные высказывания Ильтякова не закончились. Вскоре он раскритиковал женщин, решившихся на прерывание беременности.
«Вы что о себе возомнили? Кто вы такие, человечешки? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы в утробе убили великого ученого Ломоносова? А если вы убили великого ученого Менделеева? А если Чайковского? А если вы убили будущего президента Российской Федерации в своей утробе? Не слишком вы себе позволяете, чучелы? Вы на кого замахнулись? Вы на человечество замахнулись. Вы на миссию бога на земле замахнулись», — возмутился парламентарий.

Напомним, что это не первое высказывание Ильтякова на тему деторождения. В сентябре этого года депутат поддержал законопроект, запрещающий пропаганду чайлдфри в стране, и призвал ввести уголовную ответственность за такие призывы. Позже он также высказался за введение налога на бездетность, объяснив это тем, что люди, желающие «пожить для себя», должны компенсировать расходы тех, кто рожает и способствует строительству государства.


Ксения Собчак (Фото: РИА/Новости/Павел Бедняков)

Реакция на слова депутата


Одной из первых на слова депутата отреагировала журналистка Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она предложила парламентарию «отрастить себе рожалку и пускать ее в работу, не жалея сил». Не осталась равнодушной к высказываниям депутата Ильтякова и экс-следователь СК РФ Екатерина Герлах. Она обратилась в прокуратуру с просьбой проверить его на предмет «разжигания ненависти, вражды и экстремизма».

Герлах считает, что депутаты, выступающие против абортов, должны сосредоточиться на помощи многодетным семьям и женщинам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Пусть он подарит этой женщине квартиру или откроет вклад на её имя, чтобы у неё была возможность воспитывать ребенка», – заявила общественница.

Слова Ильтякова также прокомментировал депутат Госдумы от партии ЛДПР Ярослав Нилов. По его мнению, подобные высказывания лишь повышают градус социальной напряженности. Однако нашлись и те, кто встал на сторону Ильтякова. Например, депутат Госдумы Виталий Милонов допустил, что его коллега не вкладывал в свои слова негативный подтекст и просто неудачно выразился.

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МУС выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху
МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта
21 ноября 2024, 14:55

Фото: iStock/STRINGERimage

Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта. Об этом сообщается в заявлении пресс-службы суда.
Уточняется, что такие меры введены за предполагаемые военные преступления в секторе Газа. Нетаньяху и Галанта подозревают в совершении преступлений «против человечности», а также военных преступлениях в период с 8 октября 2023 года по как минимум 20 мая 2024 года, когда обвинение подало ходатайства о выдаче ордеров на арест.

Ранее израильская сторона приводила доводы о несоответствии юрисдикции, однако они не были приняты судом.

Кроме того, МУС выдал ордер на арест командующего военным крылом палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфа.

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#арест
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#политика
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Песков пообещал посмотреть обращение врачей с призывом освободить Буянову
21 ноября 2024, 14:33

Дмитрий Песков (Фото: Kremlin.ru)

В Кремле не видели видеообращение российских врачей с призывом освободить от ареста педиатра Надежду Буянову. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В беседе с журналистами он отметил, что не видел этого видеообращения, но пообещал обязательно посмотреть его. Песков подчеркнул, что пока не может сказать, почему не видел его, а также ответить на вопрос, может ли Владимир Путин рассмотреть возможность помилования Буяновой.

Ранее Тушинский суд Москвы приговорил к 5,5 годам колонии общего режима столичного педиатра Надежду Буянову. По данным следствия, к ней на приём в поликлинику пришла женщина с семилетним сыном. Узнав, что ребёнок тоскует по погибшему в зоне СВО отцу, врач усмехнулась и высказалась о правомерном характере действий ВСУ.

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Запад должен платить России за очистку лесами воздуха на Земле, заявил Ковальчук
21 ноября 2024, 14:22

Фото: iStock/Sakorn Sukkasemsakorn

Западные страны должны платить России за то, что она за счёт своих лесов очищает воздух на всей планете. С таким предложением выступил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в ходе круглого стола «Доктрина многополярного мира против глобализма и трансгуманизма: задачи информационной политики» в Совфеде РФ.
Ковальчук указал на то, что Россия имеет самую большую площадь лесов на планете. Они поглощают углекислый газ, очищая тем самым воздух и производя «очистку» планеты. В связи с этим он предложил Западу платить России за такой экосервис.

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Песков: Россия надеется на ответственность Запада в плане ядерного сдерживания
21 ноября 2024, 13:13

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Россия занимает ответственную позицию в вопросе недопущения ядерного конфликта. И рассчитывает на такой же ответственный подход к ситуации со стороны других стран.
Об этом на традиционной встрече с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление представителя американского Стратегического командования (STRATCOM) Томаса Бьюкенена, который сказал, что США, хотя и не стремятся к обмену ядерными ударами, готовы к такому развитию событий при условии, что удастся сохранить часть арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников.

По словам представителя Кремля, Москва рассчитывает, что западные страны в вопросах ядерного сдерживания будут занимать позицию, аналогичную российской, и не заниматься провокациями.

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Захарова: Россия не будет поставлять газ в Австрию из благотворительности
21 ноября 2024, 11:57

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Россия не намерена заниматься благотворительностью в вопросах поставок газа в Австрию. Москва считает недобросовестным поведение австрийской компании OMV.
Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ранее в австрийском концерне заявили, что получили в зарубежном арбитраже положительное для себя решении по спору с «Газпром экспорт» и намерены взыскать с российского поставщика присуждённые им 230 миллионов евро за недопоставку газа в Германию. Позднее австрийский импортёр получил от «Газпром экспорта» уведомление о прекращении поставок газа с 16 ноября.

«Исполнение судебного решения о возмещении присужденных средств в счет платежей по другому контракту неминуемо повлекло бы за собой неосуществление дальнейших денежных переводов и, как следствие, бесплатный отбор российского трубопроводного газа. Заниматься благотворительностью в данном случае не собираемся», — сказала Захарова.

Высказывания канцлера Австрии Карла Нехаммера о прекращении поставок газа из России дипломат назвала «очередным фейком государственного уровня».

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