Биолог объяснил, как выбрать самую свежую рыбу в магазине

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Выбирая рыбу, нужно обращать внимание на цельную чешую, однородную по цвету, заявил доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Юрий Мануков. По его словам, на рыбе не должны быть видны повреждения и участки без чешуи.
«Для того, чтобы выбрать качественную рыбу, нужно смотреть на ее внешний вид. Прежде всего, на чешую — она должна быть по цвету однородная, без каких-либо повреждений, фрагментов отсутствия чешуи или ранений на теле», — пояснил он в беседе с NEWS.ru.Эскперт добавил, что рыба, естественно, не должна источать подозрительных запахов, глаза должны быть прозрачными, ни в коем случае не мутными и не ввалившимися.
Также при выборе свежей рыбы стоит осмотреть жабры. Для этого нужно немного отодвинуть жаберную крышку и обратить внимание на их цвет — они должны быть розовыми и однотонными.
Последний важный фактор, на который обратил внимание биолог, — это эластичность рыбы. Если слегка надавить на нее и отпустить, вмятина должна быстро исчезать.
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