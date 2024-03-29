Эксперт Роспотребнадзора Черныш рассказала о летнем отдыхе и оздоровлении детей

Фото: istockphoto/shironosov
Приближается сезон летних детских лагерей. Об особенностях подготовки и организации отдыха детей летом рассказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Московской области Елена Черныш.
В разговоре с «Радио 1» специалист отметила, что необходимо различать лагеря для отдыха и оздоровления. Она пояснила, что оздоровительными считаются смены продолжительностью 21 и более дней. Если же продолжительность смены составляет 14 дней, то это смена для отдыха.
Она пояснила, что некоторые просто не могут себе позволить длительную смену для ребёнка по финансовым причинам. У других дети не привыкли надолго оставаться без опеки родителей и могут чувствовать дискомфорт при длительном отрыве от привычной домашней обстановки. Последнее слово в любом случае остаётся за родителями, подчеркнула эксперт.
Специалист сообщила, что любое оздоровительное учреждение, будь то стационарный лагерь, лагерь дневного пребывания, палаточный или любой другой, должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его требованиям, предъявляемым таким учреждениям. Соответствующие сертификаты выдаются Роспотребнадзором сроком на один год. Ведомство осуществляет постоянный мониторинг деятельности лечебно-оздоровительных учреждений.
На сайте министерства социального развития Московской области на вкладке «Отдых и оздоровление детей» представлен подробный реестр всех лагерей, осуществляющих деятельность на территории региона. Там можно узнать подробности о каждом учреждении и выбрать для своего ребёнка наиболее подходящую смену, оздоровительную или тематическую — спортивную, художественную, танцевальную и так далее, рассказала Елена Черныш.
Обратившись к медицинским показаниям и документам, необходимым детям перед поездкой в лагерь, специалист Роспотребнадзора отметила, что у каждого ребёнка должна быть медицинская справка, которую он получает по окончании учебного года. В этой справке должна обязательно содержаться информация о сделанных прививках.
При отправке детей в дальнюю поездку, например, в лагерь на море, региональный Роспотребнадзор обеспечивает так называемое эстафетное сопровождение. Сотрудники ведомства связываются с РЖД, передают полную информацию о том, куда, каким поездом, в каком количестве едут дети. Также оповещается управление Роспотребнадзора того региона, куда они следуют. Коллеги оттуда берут под свой контроль их пребывание в лагере отдыха на весь период смены.
Читайте также:
Бесплатные путёвки в лагерь в этом году получат более 10 тыс детей из Подмосковья
Подмосковных юнармейцев приглашают на смену в военно-патриотический лагерь
Лагерь «Сосновый бор» скоро сможет принять за лето 1 тыс детей
«Мы считаем самой эффективной смену продолжительностью 21 день. Но выбирать будут родители», — сказала Елена Черныш.
Специалист сообщила, что любое оздоровительное учреждение, будь то стационарный лагерь, лагерь дневного пребывания, палаточный или любой другой, должен получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии его требованиям, предъявляемым таким учреждениям. Соответствующие сертификаты выдаются Роспотребнадзором сроком на один год. Ведомство осуществляет постоянный мониторинг деятельности лечебно-оздоровительных учреждений.
На сайте министерства социального развития Московской области на вкладке «Отдых и оздоровление детей» представлен подробный реестр всех лагерей, осуществляющих деятельность на территории региона. Там можно узнать подробности о каждом учреждении и выбрать для своего ребёнка наиболее подходящую смену, оздоровительную или тематическую — спортивную, художественную, танцевальную и так далее, рассказала Елена Черныш.
Обратившись к медицинским показаниям и документам, необходимым детям перед поездкой в лагерь, специалист Роспотребнадзора отметила, что у каждого ребёнка должна быть медицинская справка, которую он получает по окончании учебного года. В этой справке должна обязательно содержаться информация о сделанных прививках.
«Отсутствие вакцинирования не является основанием для отказа ребёнку в поездке в лагерь. Но данные о том, какие прививки были сделаны, а какие — нет, должны быть обязательно», подчеркнула Елена Черныш.Также у ребёнка должна быть справка об отсутствии контактов с теми, кто болеет инфекционными заболеваниями.
При отправке детей в дальнюю поездку, например, в лагерь на море, региональный Роспотребнадзор обеспечивает так называемое эстафетное сопровождение. Сотрудники ведомства связываются с РЖД, передают полную информацию о том, куда, каким поездом, в каком количестве едут дети. Также оповещается управление Роспотребнадзора того региона, куда они следуют. Коллеги оттуда берут под свой контроль их пребывание в лагере отдыха на весь период смены.
Читайте также:
Бесплатные путёвки в лагерь в этом году получат более 10 тыс детей из Подмосковья
Подмосковных юнармейцев приглашают на смену в военно-патриотический лагерь
Лагерь «Сосновый бор» скоро сможет принять за лето 1 тыс детей
Александр Бойцов