Эксперт Роспотребнадзора Черныш рассказала о летнем отдыхе и оздоровлении детей

Март – месяц переменчивой погоды. Снежные кучи на дорогах и тротуарах превращаются в реки грязи. В эту пору не каждому собаководу нравится гулять с питомцем: чаще всего собака возвращается домой грязной. Но минимизировать загрязнения и сделать прогулки комфортнее возможно. Рассказываем, как сохранить собаку на прогулке чистой.