Бесплатные путёвки в лагерь в этом году получат более 10 тыс детей из Подмосковья

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
Более 10 тысяч юных жителей Московской области обеспечат путёвками в детские лагеря рамках детской оздоровительной кампании текущего года, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
«Оздоровительная кампания для детей стартовала в январе. За это время уже более 500 ребят провели каникулы в лагере «Литвиново» в Наро-Фоминском округе. Путёвки будут предоставлены и на период апрельских каникул. Всего бесплатными путёвками в лагерь мы обеспечим в этом году свыше 10 тысяч детей», — цитируются в сообщении слова главы министерства Людмилы Болатаевой.В ведомстве уточнили, что бесплатные путёвки в оздоровительные лагеря Московской области предоставляют детям с ограниченными возможностями здоровья, сиротам, детям участников специальной военной операции и детям из малообеспеченных семей.
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